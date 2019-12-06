Школьники прикоснулись к бизнесу и мастерству

5 декабря в Сыктывкаре впервые прошел фестиваль профессий «Шондi pro 2019». Он был организован для ранней профориентации школьников, формирования положительного образа предпринимателя и вовлечения в бизнес-сферу подростков и молодежи.

Фестиваль состоялся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он также стал частью деловой программы пятого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Республики Коми – 2019», который прошел 2-6 декабря в столице региона.

В течение дня в самых востребованных профессиях себя попробовали свыше тысячи учащихся из Сыктывкара, а также Сысольского, Сыктывдинского и Корткеросского районов. Только за первый час работы фестиваля на площадке КСЦ «Ренова» его посетили 220 школьников.

Для ребят были подготовлены 15 площадок, организованные учреждениями среднего профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики и Министерства культуры, туризма и архивного дела региона. Школьникам было из чего выбрать: предпринимательство, медицина и социальный уход, лесное хозяйство, информационно-кабельные сети, технология моды, дизайн, флористика, ветеринария, кондитерское дело, парикмахерские услуги, транспортный сервис, эстетическая косметология, электромонтаж.

В работе площадок были задействованы преподаватели и студенты старших курсов колледжей и техникумов. Они проводили мастер-классы для школьников и взрослых гостей фестиваля, делились профессиональными секретами, проводили так называемые профессиональные пробы.

Участниками фестиваля рабочих профессий стали 17 субъектов предпринимательской деятельности Коми. Как отметил директор регионального Центра развития предпринимательства Сергей Жеребцов, – это говорит о том, что бизнес неравнодушен к будущему своего региона, готов поддержать молодежь, поделиться своим опытом:

– Сегодня школьники думают о профессии раньше, чем думали об этом мы в свое время. Сегодня всем понятно, что большие деньги зарабатывают только высококвалифицированные специалисты. Поэтому ребята уже сейчас должны определяться с тем направлением, в котором они будут развиваться профессионально в будущем. Сегодня дети вбирают в себя знания, пробуют, примеряют на себя, какая профессия им ближе. Кроме того, мы им объясняем, что бизнес – это правильно, и именно так нужно зарабатывать деньги: обеспечивать рабочими местами людей, закрывать те ниши малым бизнесом, которые сегодня не закрыты.

Площадки «Шондi pro 2019» соревновались между собой в том, какая из них привлечет больше посетителей. В ход шли ростовые фигуры, буклеты, интереснейшие эксперименты и другие профессиональные ухищрения. Так учреждения СПО и предприниматели боролись не только за внимание школьников, но и за победу в конкурсе на лучшую организацию мероприятий, направленных на повышение престижа предпринимательства и вовлечение в сферу малого и среднего бизнеса. Он был объявлен в рамках мероприятия. Школьники «голосовали» за понравившиеся им профессии и площадки теннисными шариками, которые они опускали в специальные ящички. В результате победителями стали представители направления «Лесное хозяйство» – ООО «Лузалес» и ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум».

В рамках фестиваля профессий также прошла выставка действующих субъектов предпринимательской деятельности Республики Коми – социальных партнеров и работодателей. Специалисты Центра занятости населения Сыктывкара провели профконсультирование школьников, а представители Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Сыктывкара выступили с мотивационным профориентационным тренингом «Путь к мечте». Сотрудники Коми Республиканской юношеской библиотеки представили участникам фестиваля мастер-классы по адаптации произведений классической русской литературы под комиксы и сыграли с ними в интерактивную игру «Литературная кухня». В течение всего мероприятия на большом экране велась трансляция историй успеха представителей малого и среднего бизнеса и профориентационных роликов профессиональных образовательных организаций.

Организаторами мероприятия стали АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» при поддержке Министерства экономики Республики Коми и ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум».