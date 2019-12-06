Поражение в заснеженном Мурманске

В очередной встрече чемпионата российской суперлиги по бенди сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» уступил клубу «Мурман». Поединок состоялся 4 декабря на стадионе «Строитель» в Мурманске.

Сыктывкарский клуб прибыл в столицу Заполярья при сильном снегопаде. Явно преувеличивая, очевидцы даже утверждали, что снежинки были величиной с футбольный мяч. Играть при такой погоде было непросто, но сыктывкарцы начали матч на мажорной ноте. Счет уже на седьмой минуте открыл нападающий «Строителя» Алексей Башарымов. Однако вскоре хозяева не только восстановили статус-кво, но и вышли вперед. Под конец тайма гости вновь сравняли счет. Во втором игровом отрезке «Мурман» забил два гола и почти до конца игры лидировал с довольно комфортным счетом. Лишь под конец тайма гости сумели приблизиться к ничейному результату на один мяч. Итоговый счет – 4:3 в пользу «Мурмана».

– В первом тайме мы создали несколько верных моментов, которые должны были реализовывать. Когда создаешь такие моменты и упускаешь их, то впоследствии тяжело выиграть у команды, которая играет дома. Во втором тайме пытались, но «Мурман» был поудачливее. Они забили свои два гола. Поздравляю их с победой, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Строителя» Павел Франц.

После восьми матчей в чемпионате у «Строителя» три победы и пять поражений. Клуб находится на девятой строчке в турнирной таблице из 14. Следующий матч подопечные Павла Франца проведут 7 декабря с «Динамо-Казань» на стадионе «Ракета».

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com