Бизнес – это семейное: внучка, флис и лизинг

Предприниматель из Сыктывкара, амбассадор Центра «Мой бизнес» Наталья Холопова почти двадцать лет занимается производством одежды. Владелица швейной фабрики, выпускающей одежду торговой марки «Biarmia», которая воспользовалась программами государственной поддержки предпринимателей и дала семейному бизнесу вторую жизнь, рассказала свою историю успеха.

Три швеи и две машинки

– В ноябре 2019 года нашей фирме исполнилось 19 лет, а первому магазину – 16, – рассказала Наталья Холопова. – Одежда торговой марки «Biarmia» стала известна среди покупателей с 2003 года. И все это время мы производим одежду из теплых и комфортных материалов флиса, полар-флиса и виндблока. У истоков бизнеса стояли мои бабушка с дедушкой. Начинали мы скромно: три сотрудника и две швейные машинки в небольшой мастерской, которая располагалась на втором этаже нашего магазина.

Семейный бизнес расширился благодаря программе государственной поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Большой шаг вперед предприятие сделало, воспользовавшись программой по возврату процентов при приобретении оборудования в лизинг. Выйдя на новый виток развития, предприятие стало выпускать мужскую, женскую и детскую одежду из флиса, домашний текстиль, школьную одежду и кадетскую форму.

Одежда для школьников

В 2013 году был запущен новый проект под названием «Школьная форма» – линейки одежды для мальчиков и девочек.

– Наняли сотрудников, взяли в аренду цех в 500 квадратных метров, который арендуем в республиканском «Бизнес-инкубаторе», – рассказала предприниматель. – Уникальность школьной одежды производства фабрики «Biarmia» заключается в использовании качественной костюмной ткани российского производства. Доля товаров для детей в общем объеме производства составляет 70 процентов.

Сегодня фабрика входит в состав национального союза производителей школьной одежды «Союзформа», а основные потребители – это образовательные организации Коми, учреждения социального и медицинского обслуживания, предприятия питания, охранные предприятия, жители республики.

Производство полного цикла

– В нашем распоряжении находятся 44 единицы современной швейной техники, которая позволяет обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, а также выпускать изделия любой сложности. Вся продукция имеет сертификаты соответствия. В штате трудятся 30 опытных сотрудников, которые самостоятельно осуществляют все этапы производства, начиная от создания модели, заканчивая ее сборкой, упаковкой и отправкой на различные торговые площадки, – пояснила Наталья Холопова.

По словам предпринимателя, основной вид развития предприятия – это масштабирование, увеличение продаж посредством развития собственных онлайн-площадок и на просторах ведущих интернет-магазинов страны.

– Сегодня я с гордостью говорю, что швейная фабрика «Biarmia» – это современное многопрофильное предприятие с большим опытом работы. Дело бабушки и дедушки продолжает жить, развиваясь и совершенствуясь, – заключила Наталья Холопова.