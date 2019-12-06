Бизнес – это семейное: внучка, флис и лизинг

Автор: Редактор 06.12.2019

Предприниматель из Сыктывкара, амбассадор Центра «Мой бизнес» Наталья Холопова почти двадцать лет занимается производством одежды. Владелица швейной фабрики, выпускающей одежду торговой марки «Biarmia», которая воспользовалась программами государственной поддержки предпринимателей и дала семейному бизнесу вторую жизнь, рассказала свою историю успеха.

Три швеи и две машинки

– В ноябре 2019 года нашей фирме исполнилось 19 лет, а первому магазину – 16, – рассказала Наталья Холопова. – Одежда торговой марки «Biarmia» стала известна среди покупателей с 2003 года. И все это время мы производим одежду из теплых и комфортных материалов флиса, полар-флиса и виндблока. У истоков бизнеса стояли мои бабушка с дедушкой. Начинали мы скромно: три сотрудника и две швейные машинки в небольшой мастерской, которая располагалась на втором этаже нашего магазина.

Семейный бизнес расширился благодаря программе государственной поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Большой шаг вперед предприятие сделало, воспользовавшись программой по возврату процентов при приобретении оборудования в лизинг. Выйдя на новый виток развития, предприятие стало выпускать мужскую, женскую и детскую одежду из флиса, домашний текстиль, школьную одежду и кадетскую форму.

Одежда для школьников

В 2013 году был запущен новый проект под названием «Школьная форма» – линейки одежды для мальчиков и девочек.

– Наняли сотрудников, взяли в аренду цех в 500 квадратных метров, который арендуем в республиканском «Бизнес-инкубаторе», – рассказала предприниматель. – Уникальность школьной одежды производства фабрики «Biarmia» заключается в использовании качественной костюмной ткани российского производства. Доля товаров для детей в общем объеме производства составляет 70 процентов.

Сегодня фабрика входит в состав национального союза производителей школьной одежды «Союзформа», а основные потребители – это образовательные организации Коми, учреждения социального и медицинского обслуживания, предприятия питания, охранные предприятия, жители республики.

Производство полного цикла

– В нашем распоряжении находятся 44 единицы современной швейной техники, которая позволяет обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, а также выпускать изделия любой сложности. Вся продукция имеет сертификаты соответствия. В штате трудятся 30 опытных сотрудников, которые самостоятельно осуществляют все этапы производства, начиная от создания модели, заканчивая ее сборкой, упаковкой и отправкой на различные торговые площадки, – пояснила Наталья Холопова.

По словам предпринимателя, основной вид развития предприятия – это масштабирование, увеличение продаж посредством развития собственных онлайн-площадок и на просторах ведущих интернет-магазинов страны.

– Сегодня я с гордостью говорю, что швейная фабрика «Biarmia» – это современное многопрофильное предприятие с большим опытом работы. Дело бабушки и дедушки продолжает жить, развиваясь и совершенствуясь, – заключила Наталья Холопова.

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