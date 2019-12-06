Можно ли доверить руль несовершеннолетнему?

ГИБДД России поддержала инициативу выдачи водительских прав несовершеннолетним. Но только при условии, что они пройдут обширный курс обучения. Сейчас сдать экзамен на право управления транспортным средством можно в 17 лет, но получить водительское удостоверение раньше 18 лет не удастся. Глава ведомства Михаил Черников уточнил, что идея заключается в том, чтобы подросток изучал правила дорожного движения не три месяца, а гораздо дольше. К примеру, в 14 лет в движении ЮИД (Юный инспектор движения), а после – в юношеских автомобильных школах. Противники же нововведения считают, что это может привести к росту ДТП. Вы бы доверили руль несовершеннолетнему?

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Люди все разные, в том числе и подростки. Некоторые девочки и мальчики и в 16 лет могут уже водить автомашину лучше и аккуратнее, чем многие взрослые. Но большинству юных водителей все же характерны бесшабашность, озорство и лихачество, не хватает терпения, оценки действующей ситуации, в том числе дорожной, автоматизма в действиях при возникновении экстремальной ситуации. Если вопрос с предоставлением права правления автомашиной несовершеннолетним гражданам все же будет решен положительно, предлагаю разработать и закрепить законодательно применение специального знака «Юный (несовершеннолетний) водитель» на заднем стекле автомашины.

Александр Люосев, общественник, Емва:

– Если это касается только юных инспекторов движения, то пусть поэкспериментируют. А так, в целом по стране, доверить руль несовершеннолетним – идея не очень хорошая. Читал, что специалисты в области водительского образования предлагают ввести начинающим временные водительские удостоверения. Их владельцы не смогут, в частности, развивать большую скорость в городе или перевозить пассажиров. Такая практика применяется в некоторых странах. Наверное, и нам необходимо что-то подобное вводить молодым неопытным водителям.

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспорткомплекс»:

– С 16 лет можно доверять управлять автомобилем, а мотоциклом и с 14 лет. Есть процент неадекватных водителей и после 18 лет.

Лариса Соколова, учитель школы поселка Мадмас:

– Я считаю, что нельзя доверять руль несовершеннолетнему. Психомоторное развитие у подростка отличается ранимостью и повышенной чувствительностью, он не всегда контролирует свое поведение на улице, а как водитель, тем более. И это, думаю, может спровоцировать аварийные ситуации на дороге.

Наталья Логина, депутат Совета Сыктывкара:

– Несовершеннолетнему руль доверить можно, но только после прохождения соответствующего обучения и на специальных автодромах. А вот выдачу прав и самостоятельный выезд до совершеннолетия я бы не разрешала. И вообще я бы вернулась к практике прошлых лет, когда сначала выдавали временные права на один год, а затем через год постоянные. За этот год новоиспеченный водитель будет осторожничать, не нарушать права не только потому, что так надо, но и из соображения, что постоянные права могут и не дать. А за год езда по правилам войдет уже в привычку.

Галина Шишкина, директор МБУ «Визит Центр», Корткеросский район:

– Руль доверять несовершеннолетнему нельзя. Это приведет к росту ДТП.

Антонина Зиновьева, пенсионер, Усть-Вымский район:

– Считаю, что водительские права несовершеннолетнему можно выдать и раньше 18 лет. Нужно более ответственно подходить к обучению будущего водителя. И не только несовершеннолетнего. Автошколы и ДОСААФ должны не только иметь автодромы, но и проходить лицензирование, иметь профессиональных инструкторов по вождению с педагогическим образованием, а не просто хороших водителей.

Сергей Грудин, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Троицко-Печорский РЭС:

– Запретами сложно остановить юных ребят, мечтающих стать автомобилистами. Это правильный путь: в 14 лет в движении ЮИД (Юный инспектор движения), а после – в юношеских автомобильных школах. Обширные знания правил дорожного движения будет способствовать грамотности будущих профессионалов и любителей вождения автомобилей. Пусть 17 летние ребята садятся за руль с правом управления транспортного средства.

Валерий Хозяинов, пенсионер, Сосногорск:

– Я тоже считаю, что доверять руль автомобиля несовершеннолетним никак нельзя. Спору нет, среди них найдутся очень аккуратные и дисциплинированные водители, но их очень мало. Если всем разрешить садиться за руль до восемнадцати лет, ничего хорошего не предвидится. Так что я против.

Маргарита Дубняк, директор школы села Зеленец:

– На мой взгляд, водительское удостоверение надо выдавать с 18 лет. При выдаче удостоверений до совершеннолетия возникнет много проблем: кто будет в ответе за нарушение ПДД, как юридически будут оформляться документы? И самое главное – подростки в силу возраста не могут быть настолько ответственными, чтобы отвечать за жизнь и здоровье окружающих.

Анжелла Карпова, первый заместитель руководителя администрации Усть-Вымского района:

– Нельзя доверять руль несовершеннолетнему гражданину. Считаю, что число ДТП увеличится на порядок. Это связано с неустойчивой психикой детей, неуравновешенным эмоциональным состоянием именно в возрасте от 14 до 18 лет.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Полагаю, что если такая система существует в какой-то стране, то надо изучить их опыт. А если это российская инициатива, то сначала надо его применить для изучения в одном из регионов. Только после этого принять правильное решение. Речь идет о передаче в руки несовершеннолетнего транспорта повышенной опасности. А значит жизнь и здоровье граждан.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам​ ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микунь»:

– Возникает множество проблем с изменениями в законодательстве по ответственности несовершеннолетнего при таком подходе. Про «готовность» сложно сказать, так как иные и в 60 лет инфантильные люди. То, что реакция в молодом возрасте лучше, так это верно. Может, иллюзий больше и меньше мудрости, так это тоже спорно.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Я категорически против передачи рулевого управления несовершеннолетним. Во-первых, это источник повышенной опасности, во вторых они не будут нести ответственность. А подготовку (учить) надо начинать даже с 14-15 лет. Поскольку многие имеют мопеды, ездят на велосипедах и т.д., а правила дорожного движения толком никто не учит, и нигде кроме специализированных учреждений не обучают. Кроме этого необходимо обучать безопасности движения, правилам первой помощи.

Тамара Горбунова, начальник управления администрации Сыктывкара:

– Я считаю, что доверять руль несовершеннолетнему нельзя. Конечно, он легко выучит правила дорожного движения и экзамен сдаст легко и научится ездить. Но он не отвечает за свои проступки до совершеннолетия и психологически не готов к принятию решений в экстремальных ситуациях.

Геннадий Огородник, пенсионер, Ухта:

– Согласен с тем, что получить водительское удостоверение раньше 18 лет нельзя, а вот обучаться в движении ЮИД, в юношеских автомобильных школах или как нам в девятом классе преподавали «машиноведение», можно и необходимо. В армии нужны водители и вот с этого времени и можно доверить руль. Иначе неподготовленные водители с юношеским задором натворят бед.

Подготовила Лина ПЕРОВА