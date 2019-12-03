Малышам предложили сказки о ПДД

В Сыктывкаре в совещании руководителей дошкольных учреждений приняли участие сотрудники регионального управления ГИБДД, представитель партии «Единая Россия» и руководитель «Авторадио Сыктывкар». На мероприятии прошла презентация аудиодиска «Сказки по ПДД», работа над которым велась около полугода.

Напомним, проект был разработан управлением ГИБДД, он направлен на воспитание у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения на дороге. В записи поучительных сказочных историй приняли участие сотрудники госавтоинспекции, члены правительства республики, представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, юные инспекторы дорожного движения и представители общественных организаций.

Как сообщили в ГИБДД, на диске представлены различные ситуации, в которые может попасть ребенок, гуляя с родителями, катаясь на велосипеде в парке или по дороге из детского сада домой. Сказочные герои в доступной и понятной для детей форме рассказывают о том, как правильно и безопасно вести себя при переходе дороги или играх во дворе. Госавтоинспекторы надеются, что аудиодиск станет эффективным инструментом для воспитателей и педагогов, обучающих детей правилам дорожного движения. Аудиодиски «Сказки по ПДД» переданы во все дошкольные учреждения столицы.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото УГИБДД МВД по РК