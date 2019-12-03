Мода ответственных пешеходов

В Сыктывкаре прошел фестиваль «Заботливая мама»

29 ноября в столице Коми состоялся фестиваль «Заботливая мама», организованный сыктывкарскими госавтоинспекторами в целях пропаганды использования световозвращающих элементов пешеходами. Юные жители города демонстрировали наряды с фликерами. Более пятидесяти дошколят продефилировали по сцене центра досуга и кино «Октябрь».

На торжественном открытии события начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения сыктывкарского отдела ГИБДД Ирина Рубцова отметила, что мероприятие проходит уже более пяти лет и число участников не снижается, а только растет:

– Мы несказанно рады тому, что получаем такой отклик. На уличных прогулках важно не только соблюдать ПДД, но и быть заметным на тротуаре и пешеходном переходе. Именно поэтому возникла идея фестиваля, ведь одежда со световозвращающими элементами должна выглядеть необычно и быть заметной, чтобы пешеход бросался в глаза водителю.

Дошколята с радостью заполняли зал в сопровождении слегка взволнованных родителей. Две мамы бурно обсуждали грядущее мероприятие, попутно одевая своих малышей. Они принесли яркие наряды в больших пакетах. Оказалось, что обе водят дочерей в один детсад.

– Мы узнали об этом мероприятии из объявления в детском саду. Нас никто насильно не заставлял сюда идти. Просто сами проявили сознательность и решили поучаствовать. Соблюдать ПДД необходимо, так как мы все живем в социуме, а современную жизнь без автотранспорта невозможно представить. Дети должны с ранних лет не только знать об опасности, которую может представлять для них проезжая часть, но и разбираться в дорожных знаках, в том, как правильно переходить дорогу, и так далее, – отметила одна из родительниц.

Фестиваль называется «Заботливая мама», но многие дошколята приходили в «Октябрь» и с отцами. Один мужчина даже сопровождал дочь на подиуме, чтобы той не было страшно. Он с гордостью вел за руку маленькую девочку в ярко-сиреневом комбинезоне с белыми световозвращающими полосами. На спине у юного пешехода был знак «кирпич», который запрещает въезд и дальнейший проезд по дороге. Такие дизайнерские решения в одежде позволяют не только сделать детей заметными на дорогах, но и способствуют запоминанию ими тех или иных знаков.

Участники фестиваля демонстрировали и всевозможные варианты одежды на разную погоду, и аксессуары. Один мальчик выкатился на сцену на ярком самокате. Другой малыш сопровождал свой выход бодрыми танцами. Все хотели как-то выделиться. Были даже ребята, которые выходили в новогодних нарядах и читали стихи про ПДД.

Своеобразный показ мод завершился вручением дипломов и подарков. Никто из юных пешеходов не остался без внимания организаторов.

Ярослав СЕВРУК

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