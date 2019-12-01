Тепло сердец и новогодняя сказка – детям

В рамках проекта «Подари Новогоднюю сказку детям» в ООО «РН – Северная нефть» проходит традиционная благотворительная акция «Тепло ваших сердец».

В 2010 году коллектив «РН – Северная нефть» впервые провел благотворительную акцию по сбору средств на покупку подарков юным посетителям отделения реабилитации (центра «Берегиня»). С тех пор накануне Нового года в центральном офисе предприятия нефтяники устанавливают ящик для пожертвований, куда каждый желающий опускает посильную сумму.

В ноябре акция «Тепло ваших сердец» стартовала в юбилейный, десятый раз. В этом году «РН – Северная нефть» направит средства на приобретение новогодних подарков не только для ребят с сахарным диабетом, но и для малышей, страдающих другими болезнями.

Конфеты и шоколад – любимые лакомства каждого ребенка. Однако при сахарном диабете сладости попадают под жесткий запрет. Для этой категории ребят на средства, пожертвованные сотрудниками «РН – Северная нефть», приобретут подарочные сертификаты в магазины канцтоваров и игрушек, по которым малыши вместе с родителями выберут наборы для творчества и развития мелкой моторики, пазлы и обучающие игры, альбомы, фломастеры, карандаши. Ну а остальные ребята получат традиционные сладкие наборы, без которых немыслим Новый год.

Уже сегодня каждый сотрудник общества может внести посильный вклад и подарить тепло своей души мальчишкам и девчонкам с особенностями развития. Пусть детвора верит, что мечты сбываются.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»