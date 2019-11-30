Михаил Григорьев: «Количество преступлений в сфере экстремизма в Коми снизилось»

В этом году вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 519-ФЗ, которым внесены изменения в статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно новой редакции этой статьи, уголовная ответственность за указанные деяния наступает только в том случае, если человек в течение одного года уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. О том, как изменилась ситуация после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, «Республике» рассказал помощник прокурора Коми по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Михаил Григорьев.

– В чем цель таких изменений в законодательстве?

– Проект изменений был подготовлен по поручению президента России. Во время одной из прямых линий к нему обратились граждане, сообщив о том, что во многих регионах уголовные дела по статье 282 УК РФ возбуждаются буквально за один лайк, репост или за неудачный комментарий в интернете. Условно говоря, написал человек, что лица такой-то национальности – нехорошие люди. Формально признаки состава преступления есть, но, с другой стороны, деяние малозначительно.

По мнению законодателей, частичная декриминализация статьи 282 УК РФ позволяет исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Параллельно в КоАП РФ была включена статья 20.3.1. Она предусматривает административную ответственность за те же экстремистские деяния, за которые в прошлом предусматривалась уголовная. Теперь гражданину за однократное нарушение закона грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Но если гражданин, привлеченный к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ, в течение года совершил аналогичное нарушение, в отношении него уже будет возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ.

Практика показывает, что применение статьи 20.3.1 КоАП РФ имеет большое профилактическое значение. В этом году в Коми не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ. Для сравнения: в прошлом году за десять месяцев к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ было привлечено 18 человек. Зато за десять месяцев текущего года по статье 20.3.1 КоАП РФ десять человек привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей, всего на общую сумму 95 тысяч рублей. Статья 20.3.1 КоАП РФ относится к исключительной компетенции прокуратуры, а выявляют указанные правонарушения сотрудники правоохранительных органов – МВД и ФСБ. Они направляют материалы в прокуратуру, мы возбуждаем дела об административных правонарушениях. Люди, получившие административное наказание, как показывает практика, не совершают подобные противоправные деяния повторно.

Например, житель Ухты решением Ухтинского городского суда от 2 апреля 2019 года привлечен по статье 20.3.1 КоАП РФ к штрафу в размере 10 тысяч рублей за то, что с 2017 по 2018 год размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» информационные материалы экстремистского содержания, направленные на унижение чести и достоинства лиц определенной национальности. После этого он больше не совершал подобных правонарушений.

В Воркуте в этом году трое жителей привлечены к административной ответственности за такие же деяния. Им назначили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Один из нарушителей вообще удалил свою страницу в соцсети, другие – убрали экстремистские материалы.

У нас есть межведомственная рабочая группа в прокуратуре, на заседании которой представителям других правоохранительных органов давалось поручение проверить, совершают ли лица, привлеченные к административной ответственности, повторные аналогичные действия, есть ли основания для привлечения их к уголовной ответственности. Таких фактов не было установлено.

Так что благодаря привлечению к административной ответственности количество преступлений в сфере экстремизма в Коми значительно снизилось.

Органами прокуратуры и органами внутренних дел республики в целях профилактики совершения преступлений наработана практика привлечения граждан к административной ответственности. Так, в 2019 году возбуждено 21 дело об административном производстве по статье 20.3 КоАП РФ по фактам пропаганды нацистской атрибутики или символики, 16 человек привлечены к административной ответственности различных видов, в том числе к штрафам на общую сумму 19,5 тысячи рублей. В основном это заключенные, которые в исправительных колониях демонстрируют татуировки с нацистской символикой.

Еще одна статья за административные правонарушения в сфере противодействия экстремизму – 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов в сети интернет). Пользователи, особенно молодые люди, часто не задумываются об экстремистском содержании ролика. Им понравилось, они скопировали к себе на страницу, этот ролик смотрят другие люди. Но таким образом создатель страницы способствует массовому распространению экстремистских материалов, за это предусмотрена административная ответственность по статье 20.29 КоАП РФ. По этой статье в 2019 году привлечены к различным видам административной ответственности, в том числе и штрафу на общую сумму 26 тысяч рублей, 22 человека, пять из них – женщины. Одна из представительниц прекрасного пола привлечена к ответственности также за пропаганду нацистской символики. На ее странице в соцсети были одновременно размещены и ролики, разжигающие вражду к определенной национальности, и нацистская атрибутика. Такой подбор материалов был не случаен: женщина объяснила, что является сторонницей нацистской идеологии.

Также не стоит забывать, что существует уголовная ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности, в том числе в сети интернет (статья 280 УК РФ). Например, если человек разместит в социальных сетях для всеобщего просмотра призывы к совершению убийств или применению насилия в отношении представителей других национальностей или веры, его действия будут образовывать состав преступления. В 2019 году возбуждено три уголовных дела по данной статье, в 2018 году – пять дел.

– Говоря об уголовном наказании за лайки и репосты, многие ссылались на то, что сложно определить, запретный материал выложен на странице или нет, поэтому заявляли, что преступления совершались по неведению и наивности. Как распознать «криминальное чтиво»?

– С большой осторожностью надо относиться к любым текстам, видеофайлам, изображениям, если они направлены на разжигание межнациональной, межконфессиональной розни, унижение человека по принципу его принадлежности к какой-либо национальности или религии. Все же, как показывает практика, в большинстве случаев пользователи хорошо понимают их экстремистское содержание, однако размещают их осознанно, потому что им просто это нравится.

Следует отметить, что существует федеральный список экстремистских материалов, который ведет Минюст России. Материалы признаются таковыми по решениям судов на основании исковой работы органов прокуратуры. Эти материалы, конечно, не должны оставаться в интернете. Но у нас информационное пространство хорошо развито, и полное удаление материалов – очень сложная работа: такие материалы постоянно блокируют, они опять где-то выскакивают, их опять блокируют, они опять выскакивают и так далее.

Если материалы, которые уже признаны экстремистскими, граждане каким-то образом находят и размещают в соцсетях, то они привлекаются к административной ответственности по статье 20.29 КоАП РФ. Если эти материалы не включены в список, а являются новыми или это чей-то экстремистский комментарий – в действие вступает недавно появившаяся статья 20.3.1 КоАП РФ.

Если речь идет об экстремистских публикациях в интернете, то важно еще и установить человека, который совершил правонарушение, поскольку в сетях люди могут быть зарегистрированы под вымышленными именами. Настоящие их личности устанавливают сотрудники ФСБ и МВД. Кроме того, прокуратура принимает меры к блокировке информации: если эти материалы включены в федеральный список экстремистских материалов на основании решений судов, то это делается очень быстро. Мы просто делаем скриншоты, копируем, составляем акты осмотров и направляем в Роскомнадзор, они эти материалы оперативно блокируют. Если материалы не включены в список экстремистских, то работа сложнее. Работники прокуратуры обращаются с иском в суд о признании указанных материалов экстремистскими, доказывают в суде, что эти материалы – например, различные видеоролики, книги – экстремистские, имеют широкое распространение в сети интернет. Если суд признает данные материалы экстремистскими, решение суда направляется в Роскомнадзор для блокировки интернет-ресурсов, на которых размещен материал, и в минюст для включения в список запрещенных материалов.

В этом году в суды направлено пять исковых заявлений о признании 25 материалов экстремистскими, в 2018 году – шесть заявлений по 14 материалам. За десять месяцев 2019 года заблокировано 125 экстремистских материалов, включенных в федеральный список, а за 2018 год – 135.

– От представителей каких национальностей поступают жалобы на оскорбления и разжигание межнациональной розни?

– Недавно поступила жалоба от украинца, что его оскорбляют по признакам национальности в переписке в интернете в общей группе, были две жалобы от представителей кавказских национальностей. А в большинстве случаев заявители не указывают свою национальность, а просто просят принять меры реагирования.

Следует отметить, что административная ответственность, так же как и уголовная, предусмотрена за экстремистские действия, совершенные публично. Либо это экстремистское высказывание в сети интернет в какой-то открытой для публичного просмотра группе, либо на открытой для просмотра странице конкретного гражданина. Вообще, очень редко бывают какие-то личностные экстремистские высказывания, чаще люди размещают у себя на страницах ролики, которые неизвестно кем смонтированы и «гуляют» по сети.

– В прошлом не раз читателей интернет-СМИ привлекали к ответственности за нетолерантные комментарии к публикациям. В последнее время о таких случаях не слышно. Люди стали аккуратнее в выражении своих мыслей?

– Некоторые, безусловно, стали задумываться о том, что пишут. Кроме того, работу по блокированию сайтов с экстремистской информацией активно ведет Роскомнадзор, поэтому администраторы большинства официально зарегистрированных сайтов не заинтересованы в появлении сомнительной информации, которая может привести к блокированию сайта. Если администраторы заметят, что какие-то высказывания экстремистские или оскорбительные, то они либо сами их заблокируют, либо предложат пользователю их удалить.

– С какого возраста возможно привлечение к ответственности за экстремизм?

– Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 280 и 282 УК РФ, наступает с 16 лет, к административной ответственности гражданин может быть привлечен тоже с 16 лет. Если нарушитель не достиг указанного возраста, то с ним будет проводиться профилактическая работа, будут приняты меры по блокированию экстремистской информации.

Например, в Воркуте в этом году были привлечены к административной ответственности по статье 20.29 КоАП РФ двое старшеклассников. Они размещали на страницах в соцсети материалы, признанные судами экстремистскими. После привлечения этих лиц к административной ответственности прокуратура Воркуты провела проверку, в ходе которой выяснилось, что подростки состояли на профилактическом учете, но надлежащей воспитательной работы с ними не проводилось. Были приняты меры прокурорского реагирования: внесены представления в адрес руководства школы, учащийся которой в 2018 году уже привлекался к ответственности за совершение подобных деяний, а также в адрес отдела полиции и городской комиссии по делам несовершеннолетних. Один сотрудник полиции и два работника школы были привлечены к дисциплинарной ответственности.

– В июле Верховный суд Республики Коми по иску прокуратуры региона признал экстремистской организацию под названием «СССР». Это межрегиональная группа, созданная в Москве. Почему с иском выступила именно прокуратура Коми?

– Потому что члены этой организации стали совершать преступления на территории Коми. Это и послужило основанием для проведения прокуратурой республики совместно с республиканским управлением ФСБ России в 2018-2019 годах масштабной проверки по установлению экстремистской деятельности межрегиональной незарегистрированной организации, которая имела три названия – «Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских Социалистических Республик» и сокращенное «СССР». Создал ее в 2012 году житель Москвы Сергей Тараскин, он себя активно позиционировал как «президент СССР». Целью организации он объявил возрождение Союза Советских Социалистических Республик. Основные идеи организации – отрицание распада СССР, восприятие России исключительно как коммерческой организации, оказание противодействия органам власти страны, которые представлялись как нелегитимные и подконтрольные лицам определенной национальности. Сергей Тараскин создал сайты этой организации в сети интернет, а также назначал своими указами в других регионах страны разных граждан на должности, сходные по наименованию с должностями, существовавшими в СССР. Например, в Коми был назначен «глава Коми АССР».

Тараскин по всей стране рассылал свои указы о назначении «должностных лиц», а те, в свою очередь, тоже начинали рассылать свои приказы с использованием символики «СССР». В прокуратуру Коми от «руководителей СССР» тоже поступали обращения, суть которых сводилась к заявлениям о нелегитимности действующей власти и призывам к сотрудникам прокуратуры сложить полномочия.

Эта межрегиональная группа действовала более чем в 30 субъектах России, работа была кропотливая, долгая, мы по крупинкам собирали информацию совместно с сотрудниками ФСБ. В ходе проверки мы выявили десятерых активных участников группы «СССР», которые совершили преступления экстремистской направленности. Семеро из них совершили преступления в Республике Коми, трое – в других субъектах страны.

Например, житель Сыктывкара позиционировал себя как руководитель «КГБ Коми АССР». Он был осужден приговором Эжвинского районного суда от 31 октября 2018 года за публичные призывы к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ) и разжигание ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ). Судом установлено, что он активно распространял идеи о нелегитимности существующих органов госвласти, размещал в интернете призывы к применению насилия в отношении лиц определенной национальности и сотрудников правоохранительных органов, а также призывал к вооруженному захвату зданий органов госвласти и телевидения.

Кроме того, этот участник «СССР» предпринимал попытки создания в Коми боевого подразделения. Он нашел в одной из деревень Сыктывдинского района граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и пытался их «трудоустроить» в «КГБ Коми АССР» на рядовые должности, убеждал их, что скоро власть поменяется, и планировал обучить этих граждан боевым приемам. Также он собирал людей и в Сыктывкаре, арендовал помещение в торговом центре и пропагандировал идеи «СССР».

Самозваный «руководитель КГБ СССР» был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Это срок не только за его экстремистскую деятельность. Он совершил еще и вооруженное нападение на сотрудника полиции. Впрочем, недавно этот срок увеличился еще на два с половиной года: осужденный напал на сотрудника СИЗО и выслушал еще один приговор суда.

Остальные члены группы также были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных статьями 280, 282 УК РФ.

Верховный суд Республики Коми рассмотрел исковое заявление прокуратуры и удовлетворил его, организация «СССР» была признана экстремистской, ее деятельность на территории всей страны запрещена, решение суда вступило в законную силу. Сергей Тараскин пытался обжаловать это решение, но пропустил сроки обжалования, поэтому Верховный суд России ему отказал.

Но на этом история не закончилась. В Печоре граждане, разделявшие идеи «СССР», отказались платить за коммунальные услуги, в связи с чем в Печорскую межрайонную прокуратуру обратился директор водоканала. Сами неплательщики ссылались на информацию, которая содержалась на сайтах, созданных Сергеем Тараскиным, уверяя, что под влиянием этих идей считают себя гражданами СССР и не желают платить структурам, существующим в таком государстве, как Россия.

Совсем недавно Печорская межрайонная прокуратура провела проверку и предъявила в суд иск о признании информации группы «СССР» запрещенной к распространению, о блокировке ее сайтов, который рассмотрен и удовлетворен. Также «гражданам СССР» разъяснили, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистской организации, каковой и признана группа «СССР». Максимальное наказание, предусмотренное за это статьей 282.2 УК РФ, – лишение свободы на срок от двух до шести лет.

– В прошлом жители Коми уезжали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористов. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Завершилось ли расследование этих уголовных дел?

– Расследование преступлений террористической направленности ведут следственные органы ФСБ, надзор за деятельностью которых в этой части осуществляется прокуратурой республики. Действительно, такие уголовные дела возбуждались по фактам участия жителей Ухты и Сыктывкара в запрещенных в России международных террористических организациях, а также прохождения ими обучения в лагерях боевиков данных организаций в целях осуществления террористической деятельности. Установлено, что эти лица в 2014-2015 годах уехали в Сирию, где вступили в ряды международных террористов, прошли обучение у боевиков и стали участвовать в боевых действиях. Судом по ходатайствам органов следствия, поддержанным прокуратурой республики, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске.

В России в последние годы ввели много новых статей в УК РФ за преступления террористической направленности. Раньше была всего одна статья – 205 (террористический акт). Затем последовательно вводили нормы, предусматривающие наказание за содействие террористам в различных формах, финансирование терроризма, вербовку боевиков, публичные призывы к совершению террористического акта и другие.

Например, статья 205.3 УК РФ предусматривает ответственность за прохождение обучения для совершения преступлений террористической направленности, статьей 205.5 УК РФ установлена ответственность за организацию и участие в деятельности террористической организации. В Коми возбуждены уголовные дела по этим статьям. Также возбуждены два уголовных дела в отношении жителя Сыктывкара – дальнего родственника тех двоих молодых людей, которые уехали в Сирию. Одно уголовное дело возбуждено по факту финансирования терроризма, это очень редко применяемая в Коми статья – 205.1 УК РФ. И второе уголовное дело по статье 205.6 УК РФ – несообщение о преступлении. Этот человек уехал в Турцию, но в Сыктывкаре у него остались родственники, которые пересылали ему деньги, а он, в свою очередь, переправлял различными способами эти деньги для передачи молодым людям, воюющим в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований. Также этот мужчина не сообщил о совершении своими дальними родственниками преступлений террористического характера. Он тоже объявлен в международный розыск.

В Коми еще были возбуждены два уголовных дела в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии Ухты. Это житель Ижевска, который попал под влияние идей радикального ислама и был осужден за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности в Республике Удмуртия. Отбывать наказание его направили в колонию в Ухте.

Русский по национальности, он сменил имя, принял ислам, в колонии стал убеждать других заключенных после освобождения уехать в Сирию и вступить в международную террористическую организацию. После освобождения он также собирался уехать в Сирию и воевать на стороне террористов. В ходе расследования эти факты подтвердились: другие осужденные дали свидетельские показания о том, что этот человек пытался их вербовать.

Кроме того, уже будучи в колонии, осужденный разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие публичные призывы к террористической деятельности и оправдание актов терроризма. Еще и комментировал эти материалы, одобряя действия террористов. Другие осужденные также рассказывали, что даже во время просмотра новостей по телевизору, если шли сюжеты о военных действиях в Сирии, этот человек оправдывал действия террористов. Не так давно его осудили за указанные преступления на срок более шести лет лишения свободы, а с учетом присоединения неотбытой части наказания по старым приговорам ему назначен срок более девяти лет лишения свободы.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото автора и extremizmu.net