Китайские картинки эпохи Цин

Лубки, картины, деревянные скульптуры, вазы, каменные панно и другие произведения китайского искусства эпохи Цин впервые представлены на выставке в Сыктывкаре. Уникальные экспонаты из собрания Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) выставлены в двух залах Национальной галереи Коми.

Первую экскурсию по выставке, которая открылась вечером 28 ноября, провела кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе Государственного музея истории религии Екатерина Терюкова. В частности, она рассказала о влиянии традиционных религий Китая на искусство.

Из-за своей хрупкости произведения китайского изобразительного искусства редко покидают фонды петербургского музея. Выставка позволяет совершить увлекательное путешествие в мир древней, но по-прежнему далекой для современного европейского зрителя китайской народной культуры. На ней представлена часть коллекции китайской народной картины российского китаеведа XX века академика Василия Алексеева. В Сыктывкаре лишь малая часть его коллекции, некогда насчитывавшей более четырех тысяч единиц. Ученый начал ее собирать во время путешествия в 1907 году по северным районам Китая в составе археологической экспедиции. Затем он дополнил коллекцию в поездках по Южному Китаю в 1912 и 1926 годах.

Алексеев собирал не только няньхуа и чжима (китайские народные ксилографические картины и лубки), надписи и амулеты, но и «иконы» для сжигания, каллиграфию, художественную почтовую бумагу. Алексеев был первым из европейских исследователей, кто по-настоящему заинтересовался китайскими лубками, увидев в них не только произведение искусства и самобытное выражение китайской народной культуры, но и уникальный источник для изучения китайских народных верований эпохи поздней империи Цин (1644-1912). Помимо всего прочего, востоковед-энциклопедист Василий Алексеев перевел около тысячи китайских классических произведений более двухсот авторов и заложил основы изучения дальневосточной нумизматики.

В галерее выставлены курильницы для благовоний, вазы в форме тыквы-горлянки с изображениями драконов, произведения мелкой пластики, представляющие образы святых даосского пантеона, древние амулеты-заклинания и благопожелательные картины. На лубках – персонажи народного пантеона, многочисленные благопожелательные символы, сюжеты старинных преданий и легенд, обожествленные герои древности, события, современные художнику. К самостоятельному типу относятся лубки со сценами из спектаклей китайского театра.

На картинах – сцены с изображением обряда почитания предков и встречи Нового года, а также символические композиции-ребусы, призванные даровать человеку счастье, бессмертие, благополучие, многочисленное потомство и блестящую карьеру. Выставка будет работать в Сыктывкаре до 26 января.

Артур АРТЕЕВ

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