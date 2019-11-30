Стимулы для предпринимательства

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что намечено и что уже сделано в регионе в рамках указа президента страны «О стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион», издательский дом «Коми» и газета «Республика». О национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассказал министр экономики Коми Константин Плехов.

Составляющие и цели нацпроекта

С января 2019 года республика начала реализацию проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект нацелен на улучшение работы бизнеса, решение имеющихся проблем в сфере предпринимательства, оказание консультационно-информационной, имущественной и финансовой поддержки предпринимателям.

На территории Коми реализуется пять региональных проектов: улучшение условий для развития бизнеса, популяризация предпринимательства, расширение финансовой поддержки, субсидирование монотерриторий, работа с сельхозтоваропроизводителями, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

– Основной показатель, который мы должны достигнуть в рамках реализации национального проекта, – 110 тысяч занятых в сфере предпринимательства к 2024 году. В настоящее время в Коми в этой сфере заняты 90 тысяч человек. Нам необходимо увеличить данный показатель на 20 тысяч человек, – отметил Константин Плехов.

Финансирование

Общий объем финансирования в текущем году составил порядка 600 миллионов рублей, что практически в шесть раз больше, чем было направлено на развитие предпринимательства в 2018 году. Всего на реализацию нацпроекта до 2024 года планируется потратить порядка двух миллиардов рублей. Такой объем финансового обеспечения необходим в первую очередь для снижения стоимости кредитов и гарантийных обязательств компаний, которые работают в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Существует мнение, что получать поддержку малому и среднему предпринимательству очень трудно. Хотя бы потому, что нужно посетить множество инстанций, собрать огромное количество документов. Поэтому, как отметил руководитель минэка, в нацпроекте предусмотрены меры по решению этой проблемы.

– Поддержку малого и среднего предпринимательства у нас осуществляют 11 институтов, и был необходим единый агрегатор, который мог бы всю эту поддержку аккумулировать и синхронизировать, чтобы предпринимателю не ходить и не искать, где он может получить помощь для реализации своей бизнес-идеи. Теперь такой агрегатор создан – Центр поддержки предпринимательства «Шондi». Он начал функционировать с 1 апреля текущего года. Проведено уже 61 информационно-консультационное мероприятие. Центр как раз является таким аккумулирующим звеном между бизнесом и финансовыми институтами – Микрокредитной компанией, Гарантийным фондом, банками, центрами оказания услуг. Это позволит взаимодействовать на местах с предпринимательским сообществом и непосредственно сопровождать бизнес. В центре предпринимательства обучат и проконсультируют, а далее исходя из бизнес-идеи и того, в каком состоянии бизнес-план предпринимателя – стартап или это уже развитый бизнес, – направят либо в Микрокредитную компанию (если это микробизнес и требуется не более пяти миллионов), либо в Гарантийный фонд, либо в банк. Сейчас большой перечень банков, с которыми мы взаимодействуем, – рассказал глава минэка Коми. – Предприниматели должны понимать, что, придя в центр «Шондi» или МФЦ на своей территории, они могут получить всю необходимую поддержку.

Окна для предпринимательства

Центры оказания услуг откроются на базе многофункциональных центров – так называемые окна для предпринимательства. Пока они есть только в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте, а до конца года откроются в Инте, Усогорске, Емве и Жешарте – монотерриториях республики, где есть проблемы с реализацией бизнес-идей и взращиванием бизнеса.

– Мы делаем упор пока на эти территории. Далее, до 1 июля откроем такие центры во всех городах и районах республики. Центры оказания услуг заключают соглашения с «Шондi» и всей инфраструктурой поддержки – Микрокредитной компанией, Гарантийным фондом. В том числе хотим создать единую информационную площадку для того, чтобы все информационные потоки по оказанию услуг в сфере предпринимательства были объединены. Оператором опять-таки будет являться «Шондi», – продолжил Константин Плехов.

Развитие субъектов бизнеса в моногородах

Зона особого внимания – монопрофильные муниципальные образования, где бизнесу требуется большая поддержка ввиду особенностей этих территорий. В Коми четыре монотерритории – Воркута, Инта, Емва и Жешарт. Для развития здесь предпринимательства выделено отдельное направление, которое субсидируется. В этом году порядка 21 миллиона просубсидировано на реализацию проектов в монотерриториях.

– Реализуются два основных направления: социально ориентированное предпринимательство и снижение стоимости поддержки с точки зрения микрокредитов и услуг Гарантийного фонда. По направлению «социально ориентированное предпринимательство» Воркуте и Инте на разного рода проекты выдано порядка 8 миллионов рублей. Это в основном работа с детьми, развитие спорта, туризма, разного рода проекты в области социального предпринимательства, которые мы в этих территориях поддерживаем. По аналогичному направлению Жешарту выдано 3,3 миллиона и 2,1 миллиона рублей Емве. Что касается процентных ставок, которые удалось снизить за счет докапитализации Микрокредитной компании и Гарантийного фонда, то ставки для этих территорий составляют от 3,5 до шести процентов в рамках реализации их проектов. Это достаточно низкие ставки, с учетом даже того снижения ключевой ставки в России, которое происходит, три процента – это практически минимальная ставка для социально ориентированных направлений в области бизнеса, – пояснил собеседник издания.

Отдельный упор сделан на центры оказания услуг для бизнеса, потому что в монотерриториях основное направление для работы с бизнесом – это создание кооперационных цепочек между крупными предприятиями и тем небольшим предпринимательским сообществом, которое сформировалось вокруг этих предприятий.

– Мы стараемся, чтобы при реализации инвестпроектов крупных предприятий на территории моногородов («Северсталь», Жешартский фанерный комбинат, Княжпогостский завод ДВП и другие) все субподрядные предприятия были зарегистрированы на территории Республики Коми и инвестпроекты реализовывались через наши предприятия. Это дает возможность субсидировать лизинговые платежи, предоставлять дешевые микрокредиты либо через кредитные компании гарантировать залоговую массу для реализации тех или иных проектов малого и среднего предпринимательства.

Новшество для самозанятых

С 1 января 2019 года в четырех субъектах нашей страны реализуется пилотный проект по введению нового налогового режима для самозанятых граждан. Для Коми это направление также актуально.

Как напомнил Константин Плехов, республика направила несколько обращений о включении в пилот по налогам на профессиональный доход с 1 января 2020 года. Но, к сожалению, концепция на уровне страны сформирована таким образом, что в данный проект пока включаются только субъекты Российской Федерации, не получающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности: НАО, ХМАО, а также субъекты с городами-миллионниками. Но все-таки принято решение о том, что с 1 июля все регионы вступят в этот эксперимент. Коми тоже ждет от этого определенных результатов.

– У нас стоит показатель – 11 тысяч занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по данному налоговому режиму. Он достаточно льготный, упрощенный, инструмент подачи отчетности достаточно простой, можно подать отчет через мобильные устройства. Налог – 4 процента для физлиц и 6 процентов для юридических лиц. Мы считаем, что это легализует определенную часть бизнеса, который уже сейчас готов выйти из тени, но существующие налоговые режимы пока этому препятствуют. Особенно это будет выгодно индивидуальным предпринимателям, работающим на дому. В настоящий момент на территории Коми зарегистрировано порядка четырех тысяч самозанятых, они регистрировались через онлайн-сервис, – продолжил министр.

Стимул самозанятым легализоваться более чем очевиден: все налоговое, бюджетное, гражданское законодательство направлено на то, что работать «в белую» становится удобно и комфортно, появляется возможность полноценно получать весь комплекс государственной поддержки через центры предпринимательства или иные финансовые институты. Главное – быть зарегистрированным. На территории России для субъектов малого и среднего предпринимательства в целом реализуется порядка 1200 мер поддержки. Чтобы их получить, надо свой бизнес легализовать.

Доступ к дешевым деньгам

На выполнение такой задачи нацелены специально для этого созданные в Коми Микрокредитная компания и Гарантийный фонд. В Микрокредитной компании размер займа увеличился до пяти миллионов рублей, срок использования микрокредитов – до трех лет, и ставки по микрокредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства составляют от 3,5 до восьми процентов. В перспективе ставки будут снижаться исходя из того, что ключевая ставка Банка России снижается. Такие ставки для субъектов малого и среднего бизнеса являются очень комфортными, ведь в банковской сфере они выше.

Еще одно направление по получению кредитов по линии министерства экономического развития: для более крупных проектов – до двух миллиардов рублей на инвестиционные цели и до 500 миллионов на оборотные средства. Это так называемая «программа 8,5 процента». Это направление для среднего бизнеса.

По словам министра, этим инструментом пользуются весьма активно. По состоянию на 1 января 2019 года за предыдущие периоды работы Микрокредитной компании было выдано всего 78 займов. В этом году будет выдано уже порядка 130 займов. Такая возможность появляется за счет докапитализации Микрокредитной компании. И хотя объем средств на будущий год из федерального бюджета на эти цели сокращается почти в два раза, правительство региона намерено выходить на федеральный уровень с инициативой об увеличении капитализации Микрокредитной компании.

Также дополнительно будут изыскиваться средства и в республиканском бюджете, чтобы дальше развивать этот востребованный инструмент поддержки.

Что касается Гарантийного фонда, то эта мера поддержки также востребована – под гарантии фонда выдано порядка 600 миллионов рублей, и порядка 250 миллионов рублей предполагается прогарантировать до конца текущего года. Соответственно, объем уставного капитала Гарантийного фонда до конца года составит порядка 300 миллионов рублей.

– Но основной посыл, который мы формируем, это увеличение так называемого коэффициента кратности. То есть мы хотим за счет имеющегося гарантийного капитала увеличить объем кратности. В некоторых субъектах этот коэффициент составляет четыре, и объем гарантийного капитала фактически из 300 миллионов превращается в один миллиард двести миллионов. Это то, что может прогарантировать для бизнеса Гарантийный фонд, его максимальный потенциал. Безусловно, надо увеличивать его докапитализацию, чтобы снизить риски фонда, – уточнил собеседник издания.

Рассчитывать на преференции Микрокредитной компании и Гарантийного фонда может бизнес, реализующий проекты на территории моногородов, сельхозтоваропроизводители, предприятия, работающие в области туризма, экологии, а также социально ориентированное предпринимательство. Ставки для этих субъектов у Микрокредитной компании минимальные – от трех до шести процентов.

Подготовила Галина ВЛАДИС