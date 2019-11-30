К столетию героя

В день столетия Героя Советского Союза Николая Габова Юношеская библиотека Республики Коми совместно с юнармейцами и кадетами провела патриотическую акцию «Мы в памяти храним героев имена».

28 ноября на встречу с молодежью пришли родные и близкие героя войны. В числе гостей вечера были его племянницы Зинаида Богданова, Нина Ильясова и Ираида Лыюрова. Зинаида Богданова рассказала о своем дяде, которого помнит с детства, и показала снимки из семейного альбома. Ветераны общественной организации «Сыктывкар» сообщили ребятам историю увековечения имени Николая Габова в названии одной из сыктывкарских площадей, открытия в 2004 году мемориальной доски герою. Также имя героя четыре года назад стал носить лайнер местной авиакомпании.

Коренной сыктывкарец — разведчик штабной батареи Николай Габов воевал на Северо-Западном, Центральном, 1-м и 2-м Украинских фронтах, участвовал в битве на Курской дуге. В числе первых форсировал Днепр и Днестр, отважно действовал в боях за удержание плацдармов. «Золотую Звезду» Героя Николай Габов получил за подвиг в боях у деревни Бабино Винницкой области 27 марта 1944 года.

Библиотека подготовила выставку «Сражайтесь, как Габов!» и викторину о герое.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru