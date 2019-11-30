Бюджет-2020 принят

Основным вопросом повестки дня ноябрьской сессии Госсовета Коми стало принятие республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Традиционно главный финансовый документ принимался с дебатами, в ходе которых высказались представители всех фракций в парламенте, а также депутаты Госдумы от Коми. В итоге большинством голосов парламентарии поддержали законопроект, определяющий развитие республики на предстоящие три года.

Основные параметры бюджета-2020 представила зампред правительства Коми – министр финансов Галина Рубцова. Она подчеркнула, что бюджет остается социально ориентированным, направленным на улучшение качества жизни населения республики. Существенно увеличиваются расходы на отрасли здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, и поэтому бюджет сформирован с дефицитом в объеме 7,4 миллиарда рублей. В принципе, учитывая, как успешно минфин Коми справился с огромными долгами, накопившимися по итогам прошлых лет, принимаемый бюджет мог бы быть профицитным, но его сознательно вывели в дефицит, чтобы решить важные социальные вопросы. Впрочем, как отметила министр финансов, бояться дефицита не надо, его объемы на предстоящие три года укладываются в нормы, установленные бюджетным законодательством.

Доходы республиканской казны в 2020 году составят 86 миллиардов рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета после второго чтения подросли до 9,6 миллиарда рублей. Причем доводиться средства до регионов будут ускоренно, с учетом того, что до конца года должны быть приняты соглашения с федеральными органами власти и уже заключены соглашения с муниципальными органами. До 1 апреля должны быть проведены все конкурсные процедуры.

Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году останутся на прежнем уровне (прирост 0,2 процента). 89 процентов налоговых и неналоговых доходов республиканской казны приходится на три основных источника: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций. Поступления по налогам на прибыль останутся на уровне 2019 года из-за образовавшейся переплаты. На 1 ноября она составляет 3,6 миллиарда рублей, это связано с курсовой разницей. Другой существенный фактор – 43 процента таких налоговых поступлений приходится на нефтяную отрасль, а в 2020 году прогнозируется снижение стоимости нефти.

Поступления по налогу на доходы физлиц увеличатся на 3,3 процента и составят 18 миллиардов рублей. А вот объем поступлений по налогу на имущество организаций снизится на 2,2 процента – до 19,4 миллиарда рублей – в связи с отменой налога на движимое имущество. Потери бюджета по этой статье в текущем году составили два миллиарда рублей.

Что касается расходов республиканского бюджета, их объем в 2020 году увеличится на 16,4 миллиарда рублей и достигнет суммы в 93,4 миллиарда рублей. Основной приоритет расходования бюджетных средств – это региональные программы в рамках поставленных президентом России национальных целей, включающих в себя совершенствование социальной поддержки населения, приведение в нормативное состояние дорожной сети, строительство и ремонт объектов социальной сферы, а также межбюджетные отношения с муниципальными образованиями.

В числе важнейших приоритетов – национальные и региональные проекты. Самыми затратными станут два направления – образование (23,6 миллиарда рублей) и социальная политика (23,3 миллиарда рублей). Рост ассигнований связан с индексацией мер социальной поддержки и зарплат бюджетников на 4,8 процента, увеличением пособий семьям с детьми и окладов госслужащих.

Расходы на экономику региона увеличатся до 11,5 миллиарда рублей. В целях приведения в нормативное состояние дорожной сети Дорожному фонду добавят 2,7 миллиарда, объем средств фонда составит 6,2 миллиарда рублей. На строительство и ремонт социальных объектов направляется 8,4 миллиарда. Наибольшие суммы – в отрасли здравоохранения, спорта, культуры и образования. В частности, 3,4 миллиарда – на реконструкцию республиканского стадиона, 1,8 миллиарда – на строительство нового здания театра оперы и балета. В целом на реализацию нацпроектов в 2020 году будет направлено 8,8 миллиарда рублей.

Существенно увеличен объем межбюджетных трансфертов – на 2020 год до пяти миллиардов рублей. Дотации, как на выравнивание, так и на сбалансированность, зафиксированы на уровне инфляции. Десять миллиардов рублей субсидий предусмотрено дополнительно на оплату коммунальных услуг для муниципальных учреждений. Дополнительные средства предусмотрены также на ремонт муниципальных дорог.

Муниципальным образованиям выделяется 59 субсидий объемом 7,1 миллиарда рублей, из них 33 вида субсидий на сумму 6,2 миллиарда рублей уже распределены, а 26 (0,9 миллиарда рублей) пока нет, поскольку это делается на конкурсной основе.

В бюджете традиционно предусмотрены гранты для поощрения муниципальных образований: за увеличение доходной базы ежегодно выделяется 40 миллионов рублей, по итогам эффективности деятельности – 50 миллионов.

Объем государственного долга остается дефицитным, и поэтому, скорее всего, республика будет вынуждена брать коммерческие кредиты. Долг на 2020 год составит 32,8 миллиарда (43 процента к общему объему доходов). Подводя итог сказанному, министр финансов подчеркнула, что взвешенная политика заимствований позволила Коми войти в число субъектов России с высоким уровнем долговой устойчивости. Сейчас главная задача – рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Братцевская охарактеризовала бюджет-2020 как сбалансированный и социально ориентированный, отметив, что на здравоохранение и образование в следующем году приходится более половины всех расходов.

Затем слово взял депутат-коммунист Олег Михайлов, заявивший, что дефицит бюджета – следствие несправедливого распределения налогов, львиную долю которых забирает у республики федеральный центр. Поэтому фракция КПРФ голосовать за принятие бюджета не будет. Это вызвало возмущение в рядах парламентского большинства, которое напомнило, что коммунисты всегда голосуют против принятия бюджета, снимая с себя ответственность за судьбу республики. В процессе словесной перепалки парламентарий предложил отчитаться депутатам Госдумы от Коми, что они сделали для республики, – и думцы не заставили себя ждать.

Сначала отчиталась Ольга Савастьянова, которая является членом трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. В частности, она рассказала, что на этот раз еще до принятия бюджета регионам распределены все трансферты. Их объем составил один триллион 200 миллиардов рублей, и теперь до 31 декабря должны быть приняты необходимые нормативные акты, с тем чтобы получить средства и начать их расходовать регионы могли уже в начале 2020 года. Всего предусмотрено более 200 трансфертов, однако методика их распределения, по мнению Ольги Савастьяновой, нуждается в совершенствовании, чтобы учитывались особенности регионов.

В два раза увеличен объем средств, направляемых на развитие сельских территорий. Важно и то, что регионы могут вернуть себе средства за обслуживание бюджетного долга и направить их на инвестиционные программы.

Также депутат сообщила, что президент Владимир Путин поручил правительству страны до 1 июля 2020 года собрать предложения по вопросу финансовой обеспеченности регионов. Сюда войдут предложения от Коми по дополнительному финансированию на переселение с Крайнего Севера и обеспечению жильем детей-сирот.

Депутат Госдумы Иван Медведев тоже озвучил ряд цифр принимаемого бюджета: существенно увеличилась поддержка села, малого и среднего бизнеса, выделение средств на передвижные медицинские комплексы, ФАПы, на ремонт дорог, на программу «Современная городская среда» и проект по запуску в регионах социальных контрактов.

Итогом продолжительного и бурного обсуждения стало голосование. Главный финансовый документ Коми на предстоящий трехлетний период поддержало абсолютное большинство депутатов. Итоги голосования парламентарии встретили аплодисментами.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru