Медальный град в Зеленодольске

Спортсмены Коми вернулись с всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти Александра Курынова, который проходил в Зеленодольске. В соревнованиях участвовали 280 атлетов из 13 регионов. Тяжелоатлеты из Коми завоевали три серебра.

Серебряные медали достались, как шутят спортсмены, «семейному подряду Лаптевых» из столицы республики. Медали завоевали супруги Олег и Екатерина Лаптевы, а также родной брат Олега – Станислав Лаптев.

В пресс-службе министерства спорта региона также сообщили, что другая спортсменка из Коми – Юлия Кванских – хоть и не попала в число призеров, но выполнила норматив мастера спорта России на этих соревнованиях. Сыктывкарка заняла четвертое место среди девушек в весовой категории до 64 килограммов.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы министерства спорта Коми