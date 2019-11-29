Транспортная безопасность

Сергей Гапликов и Павел Выменец обсудили вопросы транспортной безопасности на территории Республики Коми.

Рабочая встреча главы Коми с исполняющим обязанности руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России состоялась 29 ноября в Сыктывкаре.

– По статистике, большинство происшествий происходит на железнодорожном транспорте. В следственном комитете в целом по России и при каждом следственном управлении созданы межведомственные рабочие группы, куда входят представители органов исполнительной власти, РЖД, МВД, прокуратуры. Сейчас мы составляем карту происшествий. Цель – по итогам года выявить наиболее травмоопасные участки, затем совместно продумать, что нужно сделать для повышения их безопасности. В Коми эта проблема, может, не так остро стоит, тем не менее мы здесь тоже выделили ряд опасных участков, – рассказал Павел Выменец.

– Результаты проведенного вами анализа и рекомендации по исправлению ситуации будут для нас полезны – где необходимо добавить усилия, применить какие-либо дополнительные технические решения, чтобы в комплексе решить вопросы обеспечения безопасности наших граждан, – отметил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru