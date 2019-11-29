«Юрган» начал вещать в эфире ОТР

29 ноября в шесть утра телеканал «Юрган» начал вещать в эфире Общественного телевидения России на девятой «кнопке» двадцати бесплатных эфирных телеканалов.

ОТР предоставило республиканскому телеканалу возможность размещать свои программы по пять часов ежедневно: с шести до девяти утра и с пяти до семи вечера.

Утром на ОТР «Юрган» будет демонстрировать информационно-развлекательный проект, состоящий из новостных выпусков и включений программы «Студия 11». В вечернем блоке – уже полюбившиеся проекты «Детали» и «Коми incognito», программы «Телезащитник» и «КРиК». Завершать вечерний блок в 18.30 будет большой информационный выпуск программы «Время новостей».

«Юрган» забирает под свои программы все возможные эфирные отрезки на ОТР, хотя многие региональные телеканалы будут вещать по три-четыре часа в сутки. А некоторые из них и вовсе оказались не готовы к размещению своих программ на Общественном телевидении России, как, к примеру, соседи из Кировской области, где включение в ОТР местного телеканала было перенесено на более поздний срок.

Эфирное цифровое телевидение пришло на замену аналоговому телевещанию, которое в Коми было отключено 3 июня. Тогда республика, как и вся страна, получила возможность смотреть 20 телеканалов, среди которых не было регионального.

Но задолго до отключения аналогового телевещания власти республики обеспечили возможность жителям региона смотреть «Юрган» во всех возможных цифровых средах: в кабельных сетях и в IP-телевидении, а затем и в популярном спутниковом телевидении «Триколор», чья абонентская база в России превышает 35 миллионов человек.

Начало вещания в составе ОТР для республиканского телеканала стало необходимым дополнением к другим эфирным ресурсам, которыми он уже обладает: к спутниковому, кабельному и IP-телевидению.

Помимо эфирных врезок в ОТР, «Юрган» продолжит вещать как самостоятельный телеканал во всех кабельных сетях Республики Коми, в спутниковом ТВ – «Триколор» и «Телекарта», IP-телевидении – «Ростелеком» и «ТТК», в интернете, на ОТТ-платформах – Яндекс ТВ, Лайм HD, Peers TV, Бонус ТВ.

Игорь ПЕТРОВ