Триумф квинтета из Приморья

В Сыктывкаре прошел финал конкурса «Универвидение»

28 ноября в столице Коми состоялся финал всероссийского музыкального проекта «Универвидение». Студенты со всей страны съехались в Сыктывкар в девятый раз, чтобы посостязаться в вокальном мастерстве. После жесткого отбора из 42 участников определилось 15 финалистов, а победу одержал вокальный ансамбль «UniVoice» из Владивостока.

Традиционно финал «Универвидения» проходит в стенах спортивно-концертного комплекса «Ренова». На этот раз публике пришлось выстоять огромные очереди в гардероб и к зрительским трибунам. Стоявших в очереди от самого входа на арену и до гардероба организаторы просили ждать, пока переодеваются артисты. После того как люди наконец смогли расстаться с пуховиками и шубами, им предстояло выдержать второе испытание стоянием в очереди – уже чтобы попасть на трибуну.

Открывая шоу, перед публикой выступил первый вице-премьер правительства Коми Михаил Порядин. Он отметил, что проводить столь значительное мероприятие – честь для всей республики:

– Мы рады, что на этот раз у нас рекордное количество участников – 42, а финалистов 15. Вы все – лидеры. Коми земля – гостеприимный край. Хоть у нас и короткие дни, но много тепла в душах и сердцах. Талант – это сила.

И.о. ректора Сыктывкарского госуниверситета Ольга Сотникова отметила, что неоднократно конкурс пытались «увести» в другой субъект, но право проведения удалось отстоять:

– Потому что поняли: лучше нигде не будет. Нам отрадно, что идея конкурса принадлежит именно нашему студенту Андрею Андрееву.

В прошлом году на конкурсе было официально объявлено, что отныне он будет проводиться в разных городах. Например, этот, девятый, должен был пройти в Красноярске, но вновь прошел в Сыктывкаре. Возможно, так рьяно отстаивать право проведения и не стоило, так как конкурсу явно нужно какое-то обновление, есть ощущение, что он начинает себя изживать. Из года в год все проходит по одинаковому сценарию, причем если на том же международном конкурсе «Евровидение» постоянно меняют сценографию, а каждое выступление имеет свою изюминку, то здесь все одно и то же, вплоть до расположения видеокамер. Создается ощущение дежавю.

Как правило, конкурс разбавляли оригинальные выступления с уклоном в национальный колорит или какими-то сценически сложными номерами. На этот раз все было очень стандартно. Хуже стало и с приглашенными «звездами». Ежегодно в качестве судьи приглашают Владимира Коробку, который раньше работал на проекте «Фабрика звезд». В связи с этим он всегда, видимо, по знакомству привозит с собой кого-то из «фабрикантов». В прошлом году это был Влад Соколовский, который выступать в Сыктывкаре отказался и поработал лишь судьей. На этот раз с Владимиром Коробкой приехал уже совсем забытый «фабрикант» Арсений Бородин. Лет десять назад он стал участником группы «Челси», которую создал из финалистов «Фабрики звезд» продюсер Виктор Дробыш. Оказалось, что Арсений Бородин еще где-то выступает, хотя о группе «Челси» уже давно ничего не слышно. В отличие от Влада Соколовского он не только судил конкурсантов, но и порадовал публику выступлением, причем пел вместе с сыном Владимира Коробки Антоном.

На этом «Универвидении» большую часть из прошедших в финал составляли девушки приятной внешности, которые исполняли такие же приятные лирические песни. Одна за другой они выходили на сцену с композициями то на русском, то на английском языке. Этот своеобразный конкурс красоты лишь иногда разбавляли выступления парней или вокальных коллективов. Одним из самых ярких стало выступление трио из двух девушек и парня под названием «Созвездие». Они представляли Северо-Кавказский федеральный университет. Ансамбль исполнил песню «Иностранец» Валерия Меладзе. Помимо качественного вокала молодые люди порадовали публику и оригинальными костюмами. Они были в белых одеяниях, похожих на смирительные рубашки. Такие наряды добавляли дополнительный смысл словам песни, где лирический герой говорит, что он повсюду иностранец и просит маму забрать его домой. Очень хорошо зал встретил знакомый хит певицы Максим «Я так привыкла жить одним тобой» в исполнении Дианы Давлетшиной, которая представляла колледж искусств из Набережных Челнов. Люди аплодировали и поднимали включенные смартфоны.

Победу со второй попытки (в прошлом году коллектив уже участвовал в шоу) одержал квинтет из Владивостока «UniVoice». Марина Новикова, Татьяна Григорьева, Валерия Шушакова, Арман Дохоян и Владимир Орлов, представлявшие Дальневосточный федеральный университет, спели зажигательную композицию на английском языке, покорив судейский корпус и зрителей яркими голосами и бодрыми танцами.

Ярослав СЕВРУК

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