Символом Сыктывкара станет варежка

В столице Коми подвели итоги народного голосования за логотип 240-летия города. Лидером онлайн-опроса стала автор логотипа Ксения Колпакова, набравшая 713 голосов.

Прием работ на конкурс проходил с 10 сентября до 31 октября. Всего поступило 52 работы. На суд горожан было представлено пять эскизов, отобранных ранее жюри конкурса. Две работы выбыли из участия в конкурсе в связи с выявленным плагиатом. По итогам обсуждения жюри отобрало три лучших логотипа. При оценке представленных проектов учитывалось содержание эскиза, глубина раскрытия темы, творческий подход, техническое исполнение и его оригинальность.

Как пояснили в жюри конкурса, основа логотипа Ксении – варежка как символ тепла и гостеприимства северного Сыктывкара. Как безусловный лидер голосования и занявшая первое место по решению конкурсной комиссии Ксения Колпакова получит за победу 70 тысяч рублей.

Проект победителя будет использован в создании официальной эмблемы празднования 240-летия Сыктывкара для размещения на баннерах, плакатах, открытках, а также при оформлении сувенирной продукции, праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате города.

Второе место жюри отдало Софье Ивановой, которая удостоится денежного приза в размере 30 тысяч рублей. Третье место досталось Ирине Паневой, она вместе с остальными участниками конкурса получит специальный приз.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы региона, сертификаты на получение денежных призов за первое и второе места, а также специальные призы планируется вручить в рамках общегородской планерки.

Галина ГАЕВА

Фото Сыктывкар.рф