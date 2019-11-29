Троицко-Печорский район возглавил Алексей Целищев

Новым руководителем администрации Троицко-Печорского района стал Алексей Целищев, сменивший на этом посту Илью Сидорина. Прежний глава руководил районом девять лет и теперь решил завершить карьеру муниципального служащего.

Избрание нового главы – руководителя администрации состоялось на заседании совета Троицко-Печорского района 22 ноября. В конкурсе на замещение ставшей вакантной должности участвовали первый заместитель руководителя администрации района Алексей Целищев и завсектором по мобилизационной и специальной работе Виталий Глинков. Депутаты заслушали программы кандидатов и открытым голосованием избрали Алексея Целищева (15 голосов – за, один воздержался).

Срок полномочий нового главы – руководителя администрации – пять лет.

Лина ПЕРОВА

Фото komi.er.ru