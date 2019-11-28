Сделать мир лучше

Основатель и генеральный директор ООО «Производственная компания ГринТехКоми» Анатолий Рубаняк не просто развивает бизнес, а действует согласно своей миссии: «Очищение окружающей среды путем изготовления инновационных строительных материалов уникального качества по доступным ценам». Амбассадор Центра «Мой бизнес» рассказал «Республике» о том, как пришел в бизнес и какими принципами руководствуется, занимаясь промышленным производством.

– Я учился в сыктывкарской средней школе №21 с углубленным изучением немецкого языка. Побывал в Германии и начал задаваться вопросом, почему население нашей страны так легкомысленно относится к вторичным ресурсам, – рассказал Анатолий Рубаняк. – Высшее образование начал получать в СЛИ, но через полгода понял, что выбранная мною специальность не станет делом моей жизни. Я искал себя, получив несколько средних специальных образований. Высшее образование получал уже заочно по специальности «Менеджмент». Дух предпринимательства жил во мне уже давно, опыт предпринимательской деятельности тоже был. Но все предприятия республики, которые я знал на тот момент, перерабатывали или изготавливали что-либо, а мне хотелось открыть такое производство, чтобы мы перерабатывали что-то и после нас не оставалось ничего.

Сделать окружающую среду лучше не только для себя, но и для любимой республики – так обозначил главный посыл своей деятельности создатель «ГринТехКоми». С этого момента предпринимательская судьба Анатолия Рубаняка была предопределена.

– В 2016 году я решил освежить все свои знания и прошел обучение в Бизнес-инкубаторе. Там был написан бизнес-проект будущего предприятия, который прошел конкурсный отбор среди 50 проектов. Были привлечены дополнительные средства и закуплено оборудование. Сегодня ООО «ПК ГринТехКоми» – успешно развивающаяся компания на рынке строительных материалов региона. Наши изделия и клиентов можно встретить в любом самом отдаленном уголке Республики Коми и за ее пределами, – отметил амбассадор «Моего бизнеса».

Полимерно-песчаная продукция, которую производит компания Анатолия Рубаняка, – качественный материал нового поколения, сохраняющий свои свойства более 50 лет.

Тротуарная плитка, бордюрный камень, черепица, люки, водостоки и другие изделия из полимерно-песчаной смеси экономичны и долговечны. Это экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ при нагреве, как асфальт. Отсутствие цемента в качестве связующего элемента гарантирует, что в процессе эксплуатации плит не будет образовываться цементная пыль, которая особо вредна для детей.

Главное бизнес-правило Анатолия Рубаняка – не останавливаться. В 2019 году он запустил дополнительную производственную линию, ввел в линейку ассортимента изделий более десяти новых позиций и предложил клиентам услугу «под ключ». Клиенту остается только выбрать характеристики своего будущего проекта. Остальное компания сделает за него.

Сегодня цех «ГринТехКоми» состоит из производственного и дробильного участков, а также двух складов – для хранения исходных компонентов и готовой продукции.

Производительность линий позволяет выпускать до 80 квадратных метров полимерно-песчаной плитки в день. Обслуживают все оборудование два-три человека в смену.

– Главные принципы для меня в работе и жизни – честность, открытость, добросовестность и экологичность. В делах меня вдохновляет результат. И не обязательно он должен быть в финансовом эквиваленте. Если мы сделали мир немножечко лучше, значит, работа проведена не зря, – признался Анатолий Рубаняк.