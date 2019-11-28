Новый план против идеологии терроризма

О том, как эффективно противостоять распространению идеологии терроризма, шла речь на десятой республиканской конференции «Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми», состоявшейся 26 ноября в Сыктывкаре. Данное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Антитеррористической комиссии в Коми, председателем которой является глава республики Сергей Гапликов.

Как отметил председатель республиканского комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Коми Александр Бурцев, каждый год тема конференции изменяется в зависимости от ее актуальности. В этом году участники конференции обсуждали итоги первого периода работы по комплексному плану противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы, утвержденному президентом России Владимиром Путиным.

В начале конференции Александр Бурцев озвучил итоги реализации плана противодействия идеологии терроризма на 2013-2018 годы. Выстроенную за эти годы в России систему противодействия терроризму можно считать эффективной: с 2013 по 2018 год число преступлений террористической направленности в стране снизилось в восемь раз. Но в связи с тем, что международная обстановка меняется, меняются и методы террористов. Поэтому новый комплексный план противодействия идеологии терроризма усовершенствован, добавлен ряд мероприятий, которые актуальны в сегодняшних реалиях, в том числе в него включены самые современные методы противодействия идеологии терроризма в коммуникационных системах.

Участники мероприятия обменялись опытом работы антитеррористических комиссий муниципальных образований, институтов гражданского общества в вопросах организации работы по противодействию идеологии терроризма, подготовили рекомендации по разъяснению общественной опасности терроризма и предложили ряд мероприятий, направленных на формирование неприятия обществом идеологии терроризма в любых ее проявлениях.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Комитета ГО и ЧС РК