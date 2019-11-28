Евгения Лясковская: «Главное – быть неравнодушным»

29 ноября в Усинске уже в 15-й раз будут награждать победителей конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. С каждым разом участников этого соревнования становится все больше. О том, в чем особенность конкурса этого года, как войти в число обладателей грантов в будущем и какие еще направления работы ведет компания в регионе в рамках социальной ответственности, в интервью «Республике» рассказала заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Евгения Лясковская.

– Два года назад ЛУКОЙЛ перешел на новый формат соглашений о сотрудничестве с Республикой Коми – а это основное направление во взаимодействии с регионом. Акцент сейчас делается на строительстве крупных социальных объектов: районы получают от компании «обновки» в виде спорткомплексов, домов культуры, амбулаторий и так далее. С чем это связано?

– Это делается для того, чтобы решить какую-то большую, конкретную социальную задачу, что заметно повышает уровень жизни в муниципалитетах. К примеру, почему было принято решение о строительстве в Усинске второго корпуса спорткомплекса «Югдöм»? Потому что в городе существовала серьезная проблема перегруженности спортивной инфраструктуры, особенно по части игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола, волейбола. Усинцы на редкость спортивны. 16 тысяч жителей самого разного возраста регулярно занимаются спортом – это более трети населения. Думаю, когда три-четыре десятка лет назад строили город и планировали мощности социальных объектов, на такое и не рассчитывали.

– А как именно родился проект строительства? Интересен сам механизм. Это было чье-то пожелание или инициатива компании?

– Мы плотно взаимодействуем с руководством муниципалитетов, региона. При этом у нас выстроен диалог и с общественностью. В этом случае и спортсмены, и мэрия нам рассказали о проблеме, руководство республики проект поддержало. С учетом всех мнений мы пришли к единому решению, что такой объект действительно необходим городу. И тогда строительство спорткомплекса вошло в соглашение о сотрудничестве с регионом. Компания выделила средства, на которые корпус и построили, работы заняли около года.

– Так и рождаются крупные проекты?

– Да, именно с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

– Какие серьезные проекты в муниципалитетах сейчас реализуются?

– Назову самые крупные. В этом году начали ремонт взлетно-посадочной полосы в усинском аэропорту, заменили около половины покрытия. Окончание работ планируется уже в 2020 году. В усинских селах Мутный Материк и Щельябож завершено строительство сельских врачебных амбулаторий, они готовятся к сдаче в эксплуатацию. В ухтинском поселке Ярега строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, в следующем году работы завершим.

– ЛУКОЙЛ-Коми реализует ряд крупных проектов, не связанных со строительством и тем не менее имеющих большое социальное значение. Речь о благотворительных проектах. Как они рождаются?

– Это тоже большой пласт нашей работы. Есть проекты, которые смело можно назвать брендовыми. Например, «Каникулы с ЛУКОЙЛом» или конкурс социальных и культурных проектов. Они реализуются ежегодно и в представлении особо не нуждаются. Но у нас в Коми есть свои свежие «фишки», которые мы придумали и активно продвигаем. Например, межрегиональный турнир по хоккею с шайбой и «Усинская футбольная лига».

Идею проведения хоккейного турнира такого уровня нам тоже подала спортивная общественность. В Усинске, в том числе и у нас на предприятии, есть люди, которые занимаются хоккеем на серьезном уровне. Но они, можно сказать, варятся в собственном соку, играя на одной и той же площадке между собой. Да и зритель в нашем маленьком городе яркими спортивными событиями не избалован. А тут на турнир приезжают команды из Кирова, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода. Поэтому матчи и собирают полные трибуны болельщиков.

«Усинская футбольная лига» – еще один уникальный проект. Эти соревнования впервые в истории объединили команды всех школ Усинского района. И городских, и, что особенно важно, сельских. Ребята из глубинки выезжают в город, общаются со сверстниками, соревнуются. Главный приз – поездка в Москву. В этом году победители сезона – команда городской школы №3 – в полном составе побывали на матче, который «Спартак» проводил на домашнем стадионе против «Зенита».

На площадке всегда настоящие спортивные страсти. И, как результат, игроков «Усинской футбольной лиги» уже начинают замечать на высоком уровне.

– Ваши крупные социальные проекты – это здорово, но как в эту канву вписывается конкурс социальных и культурных проектов? Ну, например, по соглашению построили социокультурный центр, спорткомплекс, охват людей – сотни и тысячи человек. А по итогам конкурса – поставили на улице маленький арт-объект.

– Даже маленький проект имеет очень большую ценность. Например, в прошлом году пожилые люди из Сосногорска благодаря проекту «Туризм третьего возраста», который получил грант нашего конкурса, смогли попутешествовать виртуально по всему миру и реально – по республике. В том числе побывали в Печоро-Илычском заповеднике на единственной в стране лосиной ферме. Нужно было видеть, с каким восторгом они делились своими впечатлениями! Глядя на это, понимаешь, что это правда нужно. Ведь новый спорткомплекс или амбулатория – это хорошо, они действительно охватят сотни и тысячи жителей. Но ведь есть и люди, у которых другие потребности, желания.

– Как соискателям доказать эту нужность?

– Поверьте, по представленным на конкурс документам это сразу видно. Некоторые проекты можно условно назвать «Хочу. Дайте!», другие – «Делаю. Поддержите!». Как думаете, кто более заинтересован в реализации своей идеи?

– Естественно, второй вариант.

– Мы считаем так же. Нам важно, чтобы автор лично был заинтересован в реализации своей идеи, был готов сам вкладывать в проект ресурсы – финансовые, материальные, физические. У нас же неспроста закладывается условие – наличие собственного финансирования. Если человек готов вложиться, он уже не рассуждает: «Получится – хорошо, не получится – ну и ладно». Он делает все, чтобы именно получилось, и получилось максимально хорошо.

– Итоги 15-го конкурса соцпроектов подведены. Какие особенности можно отметить?

– В этом году было рекордное количество соискателей: 309 заявок против 190 в 2018-м. В предыдущие годы рост числа заявок составлял в среднем 20-25 процентов, а в этом году – более 60 процентов. Казалось бы, конкурс проводим 15-й год, все о нем знают, и такой неожиданный всплеск. Приятно удивило.

– В какой из номинаций победителей больше всего?

– «Духовность и культура». Эта номинация традиционно самая многочисленная по количеству подаваемых заявок, и этот год не оказался исключением. Из 70 победителей 40 представляют ее, 20 – в «Спорте» и 10 – в «Экологии».

– На что конкурсная комиссия обращала внимание в первую очередь? И какие проекты в принципе имеют больше шансов на победу?

– Во-первых, мы обращаем внимание, чтобы это был не «разовый», а перспективный проект, то есть идея с долгоиграющей историей. Например, в Усть-Цильме в 2018 году построили веревочный парк для отработки туристических навыков. А в этом году авторы победили уже с проектом по его расширению. Жители села оценили результат и сами просили сделать новый уровень.

Во-вторых, интересны проекты с синергетическим эффектом. Когда масштаб работы большой и один коллектив авторов с ним не справится, лучше найти единомышленников. Когда такое объединение происходит, сразу понятно, что проект действительно нужный и важный. Отличный пример – «Тропа здоровья» в Усинске. На этой территории в один и тот же год реализовали сразу несколько проектов. Одни авторы сделали «Птичий городок», другие поставили информационные резные таблички, третьи – занимались арт-объектами.

В-третьих, проект должен решать конкретную задачу на территории. Например, в селе Краснобор Ижемского района на месте заброшенного участка обустроили сквер. Теперь здесь с комфортом проводят время местные жители от мала до велика. На средства гранта поставили игровые модули для малышей и уличные тренажеры, беседки и скамейки, ограждение. А ведь раньше ничего подобного здесь не было.

– Чего бы вы пожелали будущим участникам конкурса?

– Быть активными. Не расстраиваться, если ваш проект не вошел в число победителей. Значит, есть те, кто лучше проработал свою идею. А для вас это хорошая возможность улучшить проект, расширить, найти соратников. Главное – быть неравнодушными, а мы всегда поможем.

Беседовал Владимир СВЕТЛОВ

Фото из архива ЛУКОЙЛ-Коми