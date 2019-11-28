Коми – регион, свободный от экстремизма и терроризма?

В суде Санкт-Петербурга близится к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении организаторов теракта в метро города на Неве. В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения. На заседании суда прокурор запросила для четырех фигурантов дела о теракте в метро в апреле 2017 года пожизненные сроки с отбыванием наказания в колонии особого режима. Для еще шестерых фигурантов гособвинение запросило от 27 до 28 лет лишения свободы строгого режима со штрафами в миллион рублей. Для террористов привлекательны только крупные города и можно ли назвать Республику Коми регионом, свободным от экстремизма и терроризма?

Надежда Брузда, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Койгородском районе»:

– Для террориста-смертника важна скученность людей (вокзалы, порты, театры). Террористам не важно, какой город, главное – навести панику, страх и чтобы было больше погибших.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Микунь», Усть-Вымский район:

– Безусловно, для террористов важна только сводка о количестве жертв, так как она прямо пропорциональна посеянному ужасу. Этого можно достигнуть в местах большого скопления людей, то есть в больших городах. Терроризм дорог финансово, и очень, наверное, дорогостоящ для самих организаторов кошмара. Скорее всего, их мало интересует столь неплотно заселенный Коми регион, хотя все может быть. Ведь и у нас полно разного рода «привлекательных» стратегических объектов. Нет, нельзя назвать Коми регионом, свободным от экстремизма и терроризма.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Пока наш регион можно считать свободным от терроризма и почти свободным от экстремизма. Однако мировые события последних лет показывают, что «воспламенить» можно практически любую страну и любой регион. Все зависит от того, насколько та или иная страна, регион страны интересны для любителей и профессионалов раздувания «кухонного» недовольства и насколько население к этому готово при наличии социально-экономических, межнациональных, экологических и прочих проблем. Особых межнациональных проблем в нашем регионе нет и, наверное, не будет.

Татьяна Лобанова, директор филиала кадастровой палаты по Республике Коми, Сыктывкар:

– В первую очередь, конечно, террористов привлекают крупные города и массовое скопление людей. Пока в Коми нет случаев терроризма, но считаю, что и в республике они возможны.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– Теракты были в разных городах, на различных видах транспорта (есть статистика). Но как можно предположить, что какой-то регион является свободным от экстремизма и терроризма? Специалистами вся система антитеррора выстроена по всей стране, другое дело, насколько качественно в том или ином регионе. Ведь эта угроза не миновала, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что о предотвращенных терактах в разных городах периодически сообщают силовики.

Галина Шишкина, директор МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района»:

– Терроризм и экстремизм не имеют лица и национальности, поэтому я не считаю Республику Коми свободной от таких злодеяний. Надо быть бдительными всем гражданам, особенно когда дело касается детей.

Анатолий Чиканчи, заслуженный тренер России, тренер спортивной школы «Фаворит», Сыктывкар:

– Я думаю, что самое главное для террористов – огласка и страх как можно большего числа людей. Если исходить из этой логики, то атаке террористов, скорее всего, подвергнутся большие скопления людей в больших городах с большим количеством СМИ. Наша республика не соответствует этим параметрам, если речь идет о крупных террористических организациях. Однако, как говорится, в тихом омуте черти водятся, поэтому правоохранительные органы должны постоянно мониторить окружающую обстановку и упреждать появление радикальных организаций на нашей территории.

Светлана Мозер, заместитель директора Дворца творчества детей и учащейся молодежи, Сыктывкар:

– Считаю, что нет такой территории, которая была бы свободна от экстремизма. Смотря какая цель у террориста.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорский район:

– Для террористов привлекательны любые регионы и города, нам нужно быть готовыми. Угроза террора приходит оттуда, откуда ее никто не ждет. Наказание для этих нелюдей считаю слишком мягким.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»:

– Терроризм, к сожалению, не имеет территориальных границ. Обстановка в Республике Коми достаточно благополучная. Но факторы риска все равно остаются. Террор в образовательных организациях требует активизации работы школьных психологов, внедрения системы раннего реагирования и общерегиональной системной координации. Очаги регионального национализма требуют более жестких мер к радикальным призывам и сепаратизму.

Геннадий Огородник, пенсионер, Ухта:

– На территории республики имеются нефте– и газопроводы, поэтому исключать угрозу терроризма, я думаю, не следует. Для террористов привлекательны крупные города. Если отсутствуют важные экономические объекты – то только из политических соображений, во имя разжигания межнациональных и религиозных конфликтов. Терроризм же в менее крупных городах, но с развитой экономикой и экономическим потенциалом подрывает обороноспособность, веру в силовиков, способных защитить население.

Подготовили Людмила ВЛАСОВА и Лина ПЕРОВА