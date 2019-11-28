В Коми съедутся представители турбизнеса

С 6 по 8 декабря в Сыктывкаре пройдет международный форум-выставка KomiExpoTravel. Крупнейшее мероприятие в сфере регионального туризма объединит государственных и частных туроператоров, турагентства, экскурсионные бюро, туристские информационные центры, санатории и владельцев сувенирных магазинов. KomiExpoTravel по традиции соберет лидеров отрасли туризма в торгово-развлекательном центре «Июнь».

Иностранный сектор выставки в этом году расширится. Из зарубежных экспонентов уже подтвердили свое участие партнеры из Болгарии, Сербии, Греции и Венгрии. Россию представят субъекты рынка туристических услуг из Архангельской, Вологодской, Кировской, Новгородской и Ленинградской областей.

Посетители смогут познакомиться с новинками туриндустрии, выбрать интересные туры и экскурсии по Республике Коми, приобрести путевки в санатории регионов – участников выставки, узнать о новинках в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Все два дня работы KomiExpoTravel в ТРЦ «Июнь» будут действовать интерактивные площадки и проводиться мастер-классы.

В рамках форума-выставки пройдет награждение победителей конкурсов «Лидеры туриндустрии Республики Коми» и «Лучший туристский сувенир». Среди посетителей состоится розыгрыш призов.

Игорь ПЕТРОВ

Фото предоставлено Финно-угорским этнопарком