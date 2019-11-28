Меры поддержки для бизнеса Коми

За десять месяцев этого года специалисты Центра развития предпринимательства «Мой бизнес» в Коми оказали свыше 16 800 бесплатных услуг субъектам малого и среднего бизнеса, а также тем, кто только планирует открыть свое дело.

Один из них – студент выпускного курса сыктывкарского техникума Максим Петров. Юноша планирует сразу после получения диплома открыть свою мастерскую. В «Мой бизнес» парень пришел с вопросом: какую поддержку от государства он будет получать в статусе начинающего предпринимателя?

Обратиться за консультацией может любой гражданин страны, в том числе школьники старше 14 лет и пенсионеры, желающие открыть свой бизнес или пройти обучение по программам бизнес-образования.

Прийти за советом также могут собственники и сотрудники средних и малых предприятий. В центре им помогут провести аудит компании, расскажут о мерах господдержки и как ими воспользоваться, окажут услуги маркетинга и продвижения на рынке и т.д.

В числе постоянных клиентов центра – владельцы строительных фирм, фермерских хозяйств, салонов красоты, представители бьюти-индустрии и других направлений.

– Прозрачность работы центров, сокращение бюрократических барьеров позволяют предпринимателям экономить время и сосредоточиться на самом главном – развитии своего дела, – подчеркнул директор регионального Центра развития предпринимательства Сергей Жеребцов.

Информационно-консультационная поддержка действующих предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Этот нацпроект Минэкономразвития России реализует с 2019 года, открывая по всей территории страны центры «Мой бизнес».

В Коми уже работают семь многофункциональных окон, куда могут обратиться действующие и начинающие предприниматели: по три в Сыктывкаре и Ухте, одно в Воркуте. До конца текущего года планируется открыть еще пять окон – в Инте, Емве, Жешарте, Визинге, Усогорске.

Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания поддержки, объединяя целый ряд объектов инфраструктуры поддержки для малого и среднего бизнеса:

– Центр поддержки предпринимательства;

– Центр инноваций в социальной сфере;

– Центр народно-художественных промыслов;

– Центр кластерного развития;

– Коворкинг.

Адрес Центра «Мой бизнес»: Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3-й этаж (Дом дружбы народов).

Бесплатный телефон для справок: 8-800-302-1771.