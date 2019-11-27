В Коми намерены продлить активное долголетие людей

Проект региональной программы «Старшее поколение», разработанной в рамках национального проекта «Демография», рассмотрели 26 ноября на заседании правительства Коми. Заседание провел глава республики Сергей Гапликов.

– Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». Ее цель не просто увеличить продолжительность жизни, а сделать ее для людей старшего поколения активной и здоровой. Чтобы выполнить эту задачу, надо еще больше внимания уделять вопросам улучшения системы медицинского и социального обслуживания, привлечения людей старшего поколения к здоровому образу жизни, чтобы их долголетие было по-настоящему активным, – отметил Сергей Гапликов.

Документ представил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Валерий Коротин. Он сообщил, что в результате реализации программы «Старшее поколение» будет усовершенствована система социального и медицинского обслуживания пожилых граждан, созданы условия для активного вовлечения людей старшего поколения в общественную деятельность, культурно-массовые, оздоровительные и спортивные мероприятия. Действие программы рассчитано на 2020-2024 годы.

В частности, программа предусматривает создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью.

– В рамках создания системы долговременного ухода будут реализованы мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий путем совершенствования социального обслуживания на дому, развития сопровождаемого проживания и расширения отделений дневного проживания. Ежегодно не менее 200 граждан получат в пользование средства реабилитации и предметы ухода, – проинформировал Валерий Коротин.

На базе республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий начнет работу Республиканский центр оказания медицинской помощи людям пожилого возраста, будут подготовлены 43 врача, открыты 12 кабинетов – в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Печоре, Сосногорске, Инте, Усинске, а также в Прилузском, Корткеросском и Сыктывдинском районах.

За время действия программы «Старшее поколение» пожилые жители республики смогут активнее участвовать в культурно-досуговых мероприятиях, способствующих здоровому образу жизни и культурному развитию. Ежегодно для людей «золотого возраста» в Коми будет проводиться республиканская спартакиада ветеранов «Старшее поколение». Помимо этого, будут расширены возможности для самореализации бабушек и дедушек в качестве «серебряных волонтеров», сообщила пресс-служба главы региона.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru