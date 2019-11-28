Елизаветинская Библия оказалась в Коми

Крестовоздвиженский монастырь получил в дар уникальный книжный памятник

Книжный памятник времен очаковских и покорения Крыма появился нынешней осенью в Крестовоздвиженском женском монастыре в Кылтово Княжпогостского района. В один из сентябрьских дней на расположенное в Сыктывкаре монастырское подворье пришел мужчина, который вручил одной из монашек – матушке Римме – тяжеленную старинную книгу.

Подарок из прошлого

Таинственный незнакомец представился Владимиром и сказал, что он не знает, где хранить раритет, и поэтому решил его подарить обители. Добавил, что монастырю такая книга, наверное, будет нужна. Опешившая монашка даже не успела спросить фамилию и контакты дарителя. Когда подарок рассмотрели, то поняли, что это старинная Библия, и увезли книгу из города в монастырь. Чтобы увидеть редкое издание, журналист «Республики» побывал в Кылтово, где его встретили официальный представитель монастыря Владимир Запорощенко и настоятельница обители матушка Стефанида. Они рассказали историю о том, как незнакомец преподнес Библию монастырю.

– Найти дарителя, чтобы поблагодарить его, нам так и не удалось, – посетовал Владимир. – Мы взвесили Библию, и оказалось, что ее вес почти полпуда (восемь килограммов – прим.ред.).

Журналист «Республики» измерил параметры фолианта: 41 на 27 сантиметров. Толщина около девяти сантиметров. На обратной стороне обложки пером указан год издания – 1784. Именно в этом году Крым официально вошел в состав Таврической губернии. На последней странице книги указана ее цена: пять рублей без переплета.

Восьмое издание

Снимки обложки, страниц и иллюстраций Библии для консультации были отправлены в Москву – старшему научному сотруднику отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук Борису Морозову. Он часто становится героем публикаций «Республики», так как занимается исследованием книг из коллекции Национального музея Коми. Много лет ученый ведет серьезную работу по изучению своего рода (предки Морозова родом из Коми), многократно бывал в Сыктывкаре, передал в дар музеям республики вещи и фотографии из семейного архива.

Борис Морозов сразу определил, что книга, попавшая в монастырь, – это не что иное, как восьмое издание Елизаветинской Библии. Хотя книга была издана при Екатерине II, но свое название она получила по имени другой российской императрицы. Дело в том, что новый перевод Библии на русский язык был начат еще при Петре I, а завершен только при его младшей дочери – Елизавете Петровне. 18 декабря 1751 года Елизаветинская Библия вышла из печати. Первый тираж быстро разошелся, и в 1756 году появилось второе издание с дополнительными примечаниями на полях и гравюрами. Затем этот перевод Библии стали переиздавать регулярно. А в 1784 году вышло уже восьмое издание.

– Конечно, эта книга представляет значительный интерес как памятник российской книжности восемнадцатого века. Она отпечатана в Московской синодальной типографии – это здание на Никольской улице, где теперь Историко-архивный институт РГГУ, где я учился в 1970-1975 годах и преподавал с 1984 года. В книге должен быть портрет императрицы Елизаветы Петровны из издания 1756 года (в этом экземпляре его не оказалось – ред.) и еще полсотни гравюр в тексте на библейские сюжеты, – рассказал по телефону Борис Морозов.

Поразило ученого то, что среди страниц книги вставлено множество гравюр. Они даже не вклеены в переплет. По мнению историка, это работы знаменитого французского гравера Бернара Пикара из его иллюстраций к Библии.

– Эти гравюры взяты из издания, которое называют в литературе «Фигуры Библии», – уточнил московский исследователь. – Они были изданы Пикаром в Амстердаме в 1728 году. Под каждым изображением подписи на шести языках: древнееврейском, латинском, английском, французском, немецком и голландском. Они распространялись отдельно, но были и переплетные экземпляры. Например, описанные в каталоге аукциона 1846 года. Цена для того времени была весьма велика. Сейчас отдельные гравюры из этого издания (в том числе раскрашенные) продаются на интернет-аукционах за весьма приличную сумму.

По мнению ученого, найденные в Коми гравюры Пикара представляют для историков даже больший интерес, чем сама Библия. На обратных сторонах гравюр, хранящихся в монастыре, написаны переводы на русский. Борис Морозов добавил, что в следующий свой приезд в Сыктывкар постарается лично увидеть и исследовать книгу.

Изучи и сохрани

– Уверена в том, что это довольно редкий экземпляр для нашей республики, хотя надо уточнить по каталогам музеев, – сказала заведующая сектором редкой книги Национальной библиотеки Коми Елена Сердитова, которая также изучила снимки книги, сделанные журналистом «Республики». – Даже исходя из года издания, это однозначно книжный памятник. В книге указано, что она издана в Москве, на 21-м году царствования Екатерины, а именно в 1784 году, или в 7292-м от сотворения мира. Если говорить о книгах духовного содержания, то самая старая рукописная псалтырь у нас в библиотеке датируется семнадцатым веком, есть также старопечатная книга Часослов времен царствования Елизаветы. Что касается иллюстративного ряда, то у нас в фондах есть том Библии со знаменитыми гравюрами Гюстава Доре, вышедший в 1878 году в издательстве М.О. Вольфа. Это был первый полный перевод Библии на русский язык. Также есть месяцесловы начала девятнадцатого века и Евангелие от Матфея на коми языке 1823 года издания.

Специалист по редким книгам посоветовала для хранения Библии изготовить специальный короб. Причем желательно из бескислотного картона. И хранить раритет нужно при влажности примерно 55 процентов и температуре порядка 18 градусов. Также книгу нужно обязательно проверить на наличие следов грибка и жизнедеятельности насекомых.

Директор Национального музея Коми Ирина Котылева рассказала «Республике», что в музее есть коллекция книжных старопечатных и рукописных памятников. В том числе есть и Библия восемнадцатого века. Но такой Библии, как в монастыре, нет. В свое время много изданий кирилловского шрифта XVII–XIX веков и книг гражданской печати попало в музей из собрания Ульяновского монастыря. Монастырская библиотека поступила в музей еще в 1920-е годы, но подробного ее исследования в советское время не проводилось. Сейчас в фондах музея 137 книг из монастыря. В их числе и несколько рукописей, самая старая из которых датирована концом пятнадцатого века. Часть старопечатных книг поступила в фонды музея в тридцатые-сороковые годы прошлого века.

– Попавшая в монастырь книга – несомненно, музейный памятник, – подчеркнула директор музея. – И он требует изучения, специального хранения и реставрации.

Картинки из Европы

Вместе с журналистом «Республики» в Крестовоздвиженском монастыре побывала научный сотрудник Национальной галереи Коми Надежда Беляева. Поэтому она смогла оценить книгу, пролистав ее страницы. Надежда Беляева, как и Борис Морозов, в первую очередь обратила внимание на гравюры.

– Вложенные гравюры резко отличаются от тех заставок и виньеток, что напечатаны в самой книге, – отметила она. – Эти гравюры взяты из Библии Пьера де Ондта. Подобные богато иллюстрированные библии, чаще всего голландские или немецкие, появились в России еще в середине семнадцатого столетия (самая известная из них Библия Пискатора). Бум таких книг был обусловлен развитием гравюры. Их называют Библией для бедных, потому что они состоят в основном из «картинок», представлявших самые значимые сцены из Ветхого и Нового Завета. Зачастую такие гравюры создавались в виде увражей – альбомов из отдельных листов иллюстраций с краткими подписями.

По словам сотрудника галереи, подобные произведения открывали перед русскими художниками мир западного искусства с их реалистическим изображением, многодетальными композициями, причудливыми движениями персонажей. Все это было в новинку иконописцам, привыкшим к лаконичным византийским канонам. Местные художники перенимали западный опыт, привнося новое видение в иконы, в росписи храмов – то, что современниками называлось «фряжским письмом» и в конце концов поспособствовало развитию светского искусства.

Как уточнила Надежда Беляева, книга «Библейские образы» (или «Фигуры Библии») была выпущена Пьером де Ондтом в Гааге в 1728 году. Она состояла из двух сотен гравюр с надписями на шести языках: греческом (в части листов замененном на древнееврейский), английском, французском, немецком, латыни и голландском. Это название сюжета, книга Библии и номер главы, откуда он взят.

Изображения были выполнены разными художниками и граверами. Большинство создано Бертраном Пикаром – французским художником, долгое время жившим в Амстердаме. Бертран создал более 1300 гравюр, многие их которых – с картин известных художников. Однако более всего ценят его работы, посвященные обрядам и обычаям евреев, живших в Амстердаме. Автор рисовал с натуры утварь, мебель, костюмы, синагоги, став первым гравером-христианином, изобразившим жизнь и быт современных ему евреев.

В углу листа можно увидеть и фамилию гравера. Так, например, лист «Ангел освобождает Петра из темницы» выгравирован Джозефом Малдером, известным амстердамским гравером, среди работ которого титульный лист книги Галилея и вид Вены с высоты птичьего полета.

– Обретение книги с вложенными гравюрами – замечательный шанс прикоснуться к истории искусства, истории мировой гравюры, – пояснила Надежда Беляева. – И было бы оправданно и интересно сделать в Национальной галерее Коми выставку этих гравюр, чтобы их могли увидеть все желающие.

В самом монастыре планируют создать небольшой музей истории обители, и одним из экземпляров здесь и должна стать Елизаветинская Библия.

Артур АРТЕЕВ

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