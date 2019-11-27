Владимир Колокольцев побывал в Сыктывкаре

26 ноября в столице республики министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел совещание с руководством МВД Коми и дал поручения по совершенствованию различных направлений оперативно-служебной деятельности.

По информации пресс-службы МВД, в столице Коми Владимиру Колокольцеву продемонстрировали помещения в здании республиканского министерства внутренних дел, в которых несколько месяцев назад завершилась капитальная реконструкция. Сейчас в них размещаются управление уголовного розыска и группа НЦБ Интерпола, кроме того, оборудованы тир и спортивные залы для единоборств и занятий на тренажерах.

Во время посещения отдела полиции №1 УМВД России по Сыктывкару глава МВД России ознакомился с условиями несения службы сотрудниками дежурной части, дознания, следствия, оперативных подразделений и побеседовал с полицейскими.

В ходе рабочей поездки Владимир Колокольцев почтил память сотрудников органов внутренних дел Республики Коми, погибших при выполнении служебных обязанностей, и возложил цветы к мемориалу «Шагнувшим в бессмертие».

Ирина СМИРНОВА

Фото МВД по РК