Богатырь из Сосногорска

Андрей Полюк из Сосногорска завоевал золото в дисциплине жим лежа на прошедших в Сыктывкаре республиканских соревнованиях по пауэрлифтингу среди инвалидов. У 16-летнего подростка ДЦП, и занятия спортом имеют для него особенное значение. Помимо пауэрлифтинга парень успешен и в других видах спорта. От природы он обладает большой физической силой и при усердной работе имеет все шансы попасть даже в паралимпийскую сборную страны, о чем очень мечтает. Спортсмен и его мать Ольга Полюк рассказали журналисту «Республики» о непростом пути к заветной цели.

Сосногорского спортсмена Андрея Полюка окружает немало сложностей в жизни. С помощью специальных тростей он с трудом может ходить сам, но в основном передвигается на коляске. Помощь близких и друзей в его ситуации играет большую роль. Зачастую детей с такими недугами бросают, и они растут в интернатах, но Андрею повезло родиться в крепкой и дружной семье, где нет места предательству. На фотографии, сделанной на турнире по пауэрлифтингу в Сыктывкаре, атлет с гордостью держит победную грамоту, а на его шее висит золотая медаль. Сфотографировала его мама – Ольга Полюк. Во многом эта медаль и ее тоже, ведь она положительно влияет на сына, подталкивая к занятиям спортом.

– Нас спонсировал сосногорский отдел спортивных мероприятий, а так никто не сопровождал, ездили вдвоем. Участвовать в соревнованиях Андрей начал только в этом году, а вообще пауэрлифтингом занимается где-то полтора года. В октябре на открытом первенстве Ухты он поднял штангу весом 55 килограммов и занял третье место, а на соревнованиях в столице Коми «взял» 60 кг. На тренировках в Сосногорске он уже поднимает и 65, – рассказала собеседница издания.

Пауэрлифтингом Андрей Полюк стал активно заниматься после поездки в столицу России. В прошлом году в Москве на фестивале паралимпийского спорта «Парафест» молодой человек участвовал в соревнованиях по армрестлингу, где сразу занял третье место. До этого по инициативе матери он уже начинал понемногу заниматься со штангой. Местные специалисты увидели в парне потенциал, посоветовали обратить на силовые виды спорта особое внимание. Также в 2018 году на «Парафесте» талантливый спортсмен занял второе место в соревнованиях по дартсу и третье по игре в бочче. Вообще физической культурой Андрей занимается с десятилетнего возраста под руководством тренера по дзюдо Владимира Васина. И Ольга Полюк особенно благодарна этому специалисту:

– Ему большое спасибо, потому что когда мы начинали, то приезжали на коляске. Тогда Андрей мог ставить на землю только одну ступню, а через год занятий уже мог обеими ногами вставать. Владимир Валерьевич просто молодец, мы ему очень благодарны, потому что никто не брался тренировать Андрея, в нашем городе мало специалистов, готовых работать с такими детьми. Лечения-то у нас особенного нет. В основном все лечение – это физкультура. Ходить Андрей стал тоже благодаря Владимиру Валерьевичу: в тренажерном зале он сделал палки и заставлял его с ними ходить по матам. Потом мы уже сами купили трости, но все равно Андрей на этих тростях ходить боится и по большей части передвигается на коляске. В перспективе должен начать ходить. Мы надеемся. Занятия физкультурой должны этому поспособствовать. Пробуем все. Тут и дельфинарий, и лечение с помощью лошадей.

В фонде социального страхования семью Полюк поддерживают в силу своих возможностей. Например, нужной коляской и тростями Андрея обеспечить, к сожалению, не смогли:

– Коляску мы покупали сами два года назад. Для нее еще пришлось приобрести велосипедные шины и доработать колеса. Не можем найти трости, которые бы подходили. Те, которые у нас есть, постоянно ломаются. Дома мы сделали и доску для поднятия штанги, и саму штангу купили, и гири, и гантели. Все есть. Все тренажеры, все, что нужно. Живем мы на первом этаже, на улице нам оборудовали пандус. Пять ступенек до квартиры – он поднимается сам. У нас клуб единоборств и тренажерный зал «Бурый медведь». Недавно его пытались закрыть, но мы его отстояли. Летом мы туда пешком ходим, а зимой скользко, и папа нас возит по вечерам на машине. Тренировки проходят два раза в неделю по полтора часа. Вот весной, когда все тает, тяжело добираться. В последние годы звоню в управляющую компанию и прошу, чтобы чистили дорогу. Они чистят, но опять же только во дворах, а между домами нет – говорят, что это не их территория, а города. Ну как-то добираемся.

Поездки на соревнования, конечно, тоже сопряжены с целым рядом сложностей. Как оказалось, добраться на автобусе из Сосногорска до Сыктывкара легче, чем потом передвигаться по столице Коми. И тут становится стыдно за сыктывкарских таксистов, которые так любят бастовать, жалуясь на низкие зарплаты.

– Тяжело было уехать с Савина (соревнования проходили в здании спортивной школы олимпийского резерва №2 – авт.), потому что, увидев коляску, таксисы не соглашались нас везти, – вспоминает Ольга Полюк. – Мы сорок минут ждали такси. Только третий таксист разложил заднее сиденье, чтобы влезла коляска. А так они приезжали и просто уезжали, пожав плечами, со словами: «Почему не предупредили диспетчера?» А я каждый раз их предупреждала, что у нас инвалидная коляска.

Тем не менее эти трудности не пугают дружную семью Полюк. В прошлом году они ездили на соревнования в столицу Коми вместе с отцом семейства – Владимиром Полюком, который также всецело поддерживает сына во всех начинаниях. Есть у Андрея и старшие братья Антон и Дмитрий, на которых пауэрлифтер держит равнение в жизни.

– Они уже самостоятельные. Антону 27 лет, Диме – 24. Живут отдельно от нас, работают. Антон в Сосногорске, а Дима переехал в соседнюю Ухту. Они тоже наши большие помощники, – сказала Ольга Полюк.

С такой серьезной поддержкой остается только идти к своим целям. Андрей с этим согласен. В беседе с журналистом «Республики» он напомнил о том, что живет в родном городе главной звезды спорта Коми последних лет – обладательницы двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Корее Юлии Белоруковой. И это, безусловно, вдохновляет спортсмена. Еще он очень любит футбол и не пропускает ни одного матча сборной России, а также смотрит сериал «Морские дьяволы» про отважных спецназовцев.

Чемпионат Республики Коми среди спортсменов с инвалидностью по пауэрлифтингу прошел в Сыктывкаре 16-17 ноября. На помосте собралось 63 спорт-смена из восьми муниципалитетов республики. В региональном министерстве спорта отметили, что количество участников по сравнению с прошлым годом выросло почти в два раза. В первый день соревнований выступали спортсмены с поражением ОДА в упражнении жим лежа, а медали в троеборье разыграли между собой женщины. Во второй день упорная борьба за медали развернулась в троеборье между мужчинами. Интерес к пауэрлифтингу в последние годы значительно вырос, и каждый год в этом виде спорта появляются новые имена. Не теряют мастерство и признанные лидеры, такие как Галина Маринцева, которая продолжает бить личные рекорды и претендует на попадание в состав сборной России.

– У Андрея есть одна мечта: он очень хочет попасть в Москву на Парад Победы. С маленького возраста смотрит парад по телевизору и мечтает там побывать, – добавила мама спортсмена.

Этот сильный духом парень учится в девятом классе. У него много грамот, которые мать с гордостью публикует в соцсети «ВКонтакте». Недавно занял второе место на конференции по естествознанию. Школьник на домашнем обучении, но учителя делают все, чтобы парень чувствовал поддержку коллектива.

– У нас замечательный классный руководитель, который ведет его с пятого класса. Она и с детьми к нам приходит, и на день рождения, и девочки с 23 февраля поздравляют. В прошлом году мы ходили с ним на дискотеку в школу сами, – сказала Ольга Полюк.

Пауэрлифтер немногословен. «Скромный и добрый», – так коротко охарактеризовала его мать. Она вспомнила, что при рождении он весил больше пяти килограммов. Настоящий богатырь. Тяга к спорту, природная сила и поддержка окружающих дают ему все шансы на успех. Спортивный потенциал у него огромен, а все главные победы еще впереди. И кто знает, возможно, в обозримом будущем Сосногорск сможет гордиться еще одной звездой спорта.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и с личной страницы Ольги Полюк в «ВКонтакте»