«Властелин кольца», или Как найти себя

Амбассадор Центра «Мой бизнес» – создатель и руководитель сыктывкарского баскетбольного клуба «Властелин кольца» Мария Валик рассказала «Республике» о том, как родилась ее бизнес-идея, зачем детям заниматься спортом с раннего возраста и как «разбудить в себе» предпринимателя.

Работая тренером начальной подготовки по баскетболу в спортивной школе «Юность», Мария Валик столкнулась с тем, что большинство ребят начальной школы зачастую не имеют представления о таком виде спорта, как баскетбол.

– Возникла идея, почему бы не рассказывать детям о баскетболе в игровой форме уже начиная с четырех лет? Итак, это был 2017 год, создание баскетбольного клуба состоялось именно тогда. Наш старт начался с программы «Ты предприниматель». Активная поддержка организаторов помогла раскрыть задуманные планы и дала большую уверенность в себе, – призналась Мария Валик.

Основная бизнес-идея – это популяризация баскетбола среди детей, начиная с дошкольного возраста, и их родителей. В баскетбольный клуб «Властелин кольца» идет активный набор ребят с пяти лет, на тренировках они в игровой форме получают представление о баскетболе в сочетании с общей физической подготовкой с элементами баскетбола.

– Мы гордимся каждым нашим юным баскетболистом. Спорт очень важен в жизни каждого. Пробуя свои силы в раннем возрасте, дети в школьном возрасте смогут определиться, чем они хотят заниматься, а затем совершенствоваться и совершенствоваться. Отдавая ребенка в спорт в раннем возрасте, родители помогают ему найти себя, – считает директор сыктывкарского баскетбольного клуба.

За столь небольшой срок работы «Властелин кольца» добился существенных результатов. Главные из них, конечно, связаны с достижениями воспитанников.

– Ребята, которые успешно занимались в баскетбольном клубе «Властелин кольца», продолжают свой путь, уже будучи баскетболистами в группах спортивной школы олимпийского резерва «Юность». Впереди у нас большая работа: соревнования и контрольные нормативы за год. В ближайшей перспективе развития бизнеса – продолжать популяризировать баскетбол не только среди детей, но и среди родителей. Чтобы взрослые показывали малышам достойный пример для подражания. Наша команда работает слаженно: мы стремительно растем и развиваемся вместе с нашими юными баскетболистами, – резюмировала Мария Валик.