Советы карьерного консультанта

Автор: Редактор 23.11.2019

Карьерный консультант – это специалист, который помогает обратившемуся клиенту достигать карьерных целей, будь то поиск работы, проблема профессионального выгорания, смена специализации или карьерный рост. В рубрике «Советы карьерного консультанта» читатели могут получить ответы на вопросы, интересующие тех, кто ищет работу, не может определиться с выбором профессии или мечтает о повышении, но не знает, как правильно к этому двигаться. Один из частых вопросов к карьерному консультанту: «Как не ошибиться при выборе вакансии?»

Найдите интересующую вакансию

Например, на портале «Работа в России», который является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.

Проверьте благонадежность работодателя, указанного в вакансии

Проверить репутацию компании можно по ЕГРЮЛ: https://egrul.nalog.ru/index.html. Это делается бесплатно, достаточно знать официальное наименование. Также можно проверить на сайте Государственной инспекции труда региона, нет ли этой компании в списке недобросовестных работодателей, допускающих долги по зарплате: https://git11.rostrud.ru/spisok-nedobrosovestnykh-rabotodateley/

Необходимо изучить отзывы о компании в социальных сетях. Если найдены отзывы о конкретных проблемах, похожих проявлениях пренебрежительного отношения к персоналу, а положительные отзывы типа: «Прекрасная компания! Отличный коллектив! Мое лучшее место работы» – никакой конкретики не содержат, то это серьезный повод насторожиться.

Проанализируйте описание функционала, задач, указанных в вакансии

Если одним из требований указана готовность к ненормированному рабочему дню, а характер работы этого не предполагает, то за этим скрывается желание нанять одного сотрудника на функционал для двоих-троих. Из того же описания функционала становится ясно, что придется совмещать несколько участков работы. Стоит задуматься: как долго можно выдержать такую нагрузку?

Если предлагаются неадекватные условия работы. Например: личный помощник, без опыта работы, свободный график, зарплата от 50 000 рублей. За такими анонсами прячутся сетевые компании, пирамиды и прочие места «сравнительно честных способов отъема денег у населения».

Развеять возникшие сомнения можно, обратившись к работодателю при отклике на вакансию. При подтверждении перечисленных проблем в вакансии появляется возможность продолжать поиск подходящей вакансии, используя полученный опыт и советы карьерного консультанта.

Помните, кто ищет, тот всегда найдет

Не стоит прекращать поиск подходящей вакансии, следуя советам карьерного консультанта.

Оставьте первый комментарий для "Советы карьерного консультанта"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.