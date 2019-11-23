Карьерный консультант – это специалист, который помогает обратившемуся клиенту достигать карьерных целей, будь то поиск работы, проблема профессионального выгорания, смена специализации или карьерный рост. В рубрике «Советы карьерного консультанта» читатели могут получить ответы на вопросы, интересующие тех, кто ищет работу, не может определиться с выбором профессии или мечтает о повышении, но не знает, как правильно к этому двигаться. Один из частых вопросов к карьерному консультанту: «Как не ошибиться при выборе вакансии?»

Найдите интересующую вакансию

Например, на портале «Работа в России», который является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.

Проверьте благонадежность работодателя, указанного в вакансии

Проверить репутацию компании можно по ЕГРЮЛ: https://egrul.nalog.ru/index.html. Это делается бесплатно, достаточно знать официальное наименование. Также можно проверить на сайте Государственной инспекции труда региона, нет ли этой компании в списке недобросовестных работодателей, допускающих долги по зарплате: https://git11.rostrud.ru/spisok-nedobrosovestnykh-rabotodateley/

Необходимо изучить отзывы о компании в социальных сетях. Если найдены отзывы о конкретных проблемах, похожих проявлениях пренебрежительного отношения к персоналу, а положительные отзывы типа: «Прекрасная компания! Отличный коллектив! Мое лучшее место работы» – никакой конкретики не содержат, то это серьезный повод насторожиться.

Проанализируйте описание функционала, задач, указанных в вакансии

Если одним из требований указана готовность к ненормированному рабочему дню, а характер работы этого не предполагает, то за этим скрывается желание нанять одного сотрудника на функционал для двоих-троих. Из того же описания функционала становится ясно, что придется совмещать несколько участков работы. Стоит задуматься: как долго можно выдержать такую нагрузку?

Если предлагаются неадекватные условия работы. Например: личный помощник, без опыта работы, свободный график, зарплата от 50 000 рублей. За такими анонсами прячутся сетевые компании, пирамиды и прочие места «сравнительно честных способов отъема денег у населения».

Развеять возникшие сомнения можно, обратившись к работодателю при отклике на вакансию. При подтверждении перечисленных проблем в вакансии появляется возможность продолжать поиск подходящей вакансии, используя полученный опыт и советы карьерного консультанта.

Помните, кто ищет, тот всегда найдет

Не стоит прекращать поиск подходящей вакансии, следуя советам карьерного консультанта.