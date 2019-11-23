Уклонистов призвали задуматься о будущем

За девять месяцев уходящего года в Сыктывкаре возбуждено шесть уголовных дел в отношении граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. О ходе призывной кампании, о молодых людях, которые охотно идут служить в армию, и о так называемых уклонистах рассказал военный комиссар Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Коми Игорь Безручко в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы республики.

Военком отметил, что сейчас уклонистов стало намного меньше, чем было еще несколько лет назад. Сказалось и снижение срока службы в армии до одного года, и необходимость отдать долг Родине, чтобы устроиться на работу в ряд госструктур.

– Те граждане, которые думают, что смогут скрываться, а когда им исполнится 27 лет, придут и получат военный билет, заблуждаются. Получить военный билет смогут только те граждане, которые представят доказательства, что не прошли военную службу, имея на то законные основания. Если таких оснований не будет, по решению призывной комиссии мы выдадим справку. С этой справкой поступить на муниципальную службу, на госслужбу, а также в силовые структуры уже не получится. Поэтому молодые люди, которые, возможно, думают о том, чтобы уклониться от службы в армии, должны задуматься и о своем будущем, – подчеркнул Игорь Безручко.

По данным следственного отдела СУ СК России по Сыктывкару, за 10 месяцев 2019 года поступило одиннадцать сообщений о фактах уклонения граждан от призыва на военную службу (за тот же период прошлого года – девять). За истекший период года в производстве следственного отдела находилось шесть уголовных дел о преступлениях этой категории, пять уголовных дел направлены в суд, одно прекращено. По уголовным делам, направленным в суд, вынесены обвинительные приговоры. Наказанием для уклонистов стали денежные штрафы.

Игорь Безручко напомнил, что не только штраф, но и судимость сама по себе является наказанием, поскольку станет темным пятном в биографии и в будущем может оказаться препятствием для построения карьеры. При этом судимость и оплата штрафа не освобождают от службы в армии. Через год судимость будет погашена, и молодого человека вновь пригласят отдать долг Родине.

В ходе прямой линии прозвучал вопрос о том, почему граждане призывного возраста уклоняются от службы в армии: хотят строить карьеру или боятся дедовщины? Военком не стал скрывать, что одной из вероятных причин недавнего трагического случая в Хабаровском крае, где в воинской части солдат-срочник расстрелял сослуживцев, называют дедовщину. Но, по мнению Игоря Безручко, версия дедовщины еще не подтверждена, не исключено, что чудовищное преступление связано с особенностями психики и мировосприятия злоумышленника. Сам военком уверен, что дедовщины в прежнем ее значении в армии нет и быть не может: срок службы сокращен до года, а значит, исчезла такая категория, как «старослужащие». К тому же в этот год солдаты так загружены тренировками и обучением, что на неуставные отношения не остается времени и сил.

Как отметил Игорь Безручко, в разговоре с военкомом уклонисты обычно называют одну причину нежелания служить в армии: «Не хочу терять целый год». Но при встрече через год выясняется, что за эти двенадцать месяцев молодой человек ни в работе успехов не добился, ни в личной, ни в общественной жизни, то есть потратил это время впустую, а то и просто пролежал на диване, «заработав» лишь перспективу получить судимость.

Даже родители призывников, по мнению военкома, не тревожатся из-за дедовщины, хотя переживают по самым разным поводам. Например, часто возмущаются тем, что их сын не может выбрать место службы. Но для тех, кто «добирается» до военкомата ближе к концу призывной кампании, свободных мест остается не так уж много, и выбирать-то не из чего.

– Выбирать имеют возможность те, кто пришел в первые дни призывной кампании, а также юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, участники конкурса «Лучший призывник», те, кто прошел обучение по военно-учетным специальностям в ДОСААФе, – объяснил Игорь Безручко.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ulpravda.ru