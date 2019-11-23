«Олимпиец» с виртуальной АТС от «Ростелекома»

Коми филиал ПАО «Ростелеком» оснастил гостиницу «Олимпиец» высокоскоростным Wi-Fi, виртуальной АТС и интерактивным телевидением. Презентация новых возможностей отеля прошла в День тренера, который отмечается в России 30 октября. «Олимпиец» – это гостиница в Сыктывдинском районе республики, расположенная на территории лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. В этом отеле традиционно останавливаются спортсмены – участники лыжных чемпионатов, соревнований и сборов. А для них скорость имеет значение, как на лыжной трассе, так и в интернете.

Сейчас в гостиничном комплексе действует бесплатная Wi-Fi-сеть с авторизацией по номеру телефона, интерактивное телевидение и виртуальная АТС. В ста пятидесяти номерах отеля установлены sip-телефоны и телевизоры с цифровым интерактивным вещанием. В перспективе аналогичное оборудование появится и в коттеджных домиках комплекса. Тогда база вырастет до 304 номеров. Все это даст возможность «Олимпийцу» повысить свою «звездность» – для отелей с двумя звездами в каждом номере должен быть не только телевизор, но и телефон.

Право открыть презентацию предоставили заслуженному мастеру спорта СССР, олимпийскому чемпиону, призеру чемпионатов мира, заслуженному тренеру России Василию Рочеву. Лыжник признался, что освоил еще далеко не все возможности интернета, но благодаря современным технологиям находится на связи с сыном и коллегами по спорту.

– Во время тренировок и соревнований, когда спортсмены оторваны от дома, важно, чтобы они могли общаться с родными, получать информацию, быть в курсе всех событий, – отметил Василий Рочев. – Поэтому современные телекоммуникации очень важны для спортсменов, и они приближают нас к регионам – лидерам по уровню проведения спортивных состязаний. Без интернета и связи теперь никуда.

Заместитель министра физической культуры и спорта республики Максим Мартышин добавил, что для проведения чемпионатов и финалов Кубка России помимо всего прочего нужны и современные телекоммуникации, каналы связи и онлайн-трансляции.

– Соревнования – это не только спортсмены на трассе или в зале, но и процесс подготовки, организация, обеспечение, – отметил он. – Телекоммуникационная инфраструктура – важное требование наряду с современными трассами, спортивными залами и оборудованием. Сейчас с уверенностью можно сказать, что мы идем в ногу со временем. Теперь при переговорах с федерациями лыжных гонок и биатлона Коми сможет конкурировать с другими регионами за право проведения спортивных мероприятий. Когда лыжники выбирают место обкаточного сезона, то качественная связь также играет в этом значительную роль. Современные телекоммуникации – это не просто удобство для спорт-сменов и тренеров. Это конкурентоспособность региона в проведении серьезных спортивных мероприятий.

Директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев напомнил, что, когда на лыжном комплексе начали проводить соревнования, связисты сумели их обеспечить оперативной связью:

– Это было большой головной болью. Мы прокладывали медный кабель. Для того чтобы передать информацию, журналисты выстраивались в очередь. Нужно было корреспондентам выделить каналы, чтобы они могли оперативно передавать репортажи. Широкий канал предназначался для телевидения, узкий – для голосовых сообщений. Сегодня каждый посетитель гостиницы может воспользоваться высокоскоростным интернетом, а телеканалы могут вести трансляцию соревнований. И тогда, и сейчас мы рады были оказать поддержку в развитии спортивной сферы республики. Мы гордимся нашими знаменитыми лыжниками, которые завоевали для России не одну золотую медаль. Мы гордимся и нашим лыжным стадионом, который носит имя четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Для нас важен тот факт, что именно «Ростелеком» обеспечивает телекоммуникационными услугами этот комплекс, и мы готовы продолжать сотрудничество. Это только начало совместной работы. Сегодняшнее событие мы расцениваем как наш вклад в развитие лыжного спорта республики, в будущие победы наших спортсменов.

Подробно о новых технологиях связи журналистам рассказал специалист «Ростелекома» Артем Шелест. Он же продемонстрировал широкие возможности виртуальной АТС в гостиничном комплексе.

В отличие от стандартного телефонного подключения виртуальная АТС не требует аппаратных комплексов, а по своим возможностям ничем не уступает обычным аналогам. С помощью нее можно звонить и принимать телефонные звонки, а также делать вызовы на городские и короткие номера внутри офиса. При желании можно настроить систему так, чтобы входящий вызов автоматически переадресовывался на мобильный или домашний телефон.

Для подключения виртуальной АТС не надо приобретать дополнительное оборудование. Понадобится только sip-телефон или мобильный телефон, специальная программа и доступ в интернет от любого провайдера. Нужно только скачать программу, и можно звонить с любого гаджета: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Управляется связь с помощью личного кабинета на сайте. Запись телефонных разговоров поможет отследить все переговоры. Прослушать запись звонка и настроить голосовое меню также можно в личном кабинете. Новая услуга – виджет «Обратный звонок». Он встраивается на сайт и при нажатии предоставляет пользователю выбрать время, когда ему удобно ответить на звонок. Также появился сервис «Автоинформатор», благодаря которому достаточно ввести в систему список телефонных номеров, записать голосовое сообщение, и система сама позвонит всем абонентам и воспроизведет запись. Виртуальную АТС невозможно взломать и получить к ней доступ извне, потому что вся информация хранится в облаке.

Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать call-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть такие дополнительные сервисы, как голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, удержание вызова. Установить можно как прямой городской номер, так и номер в формате 8-800, бесплатный для звонящего.

– В регионе уже более тысячи наших клиентов используют виртуальную АТС, – назвал цифры Артем Шелест. – В частности, эта услуга востребована различными министерствами, ведомствами и гостиницами. Компаниям, в которых подключена виртуальная АТС, уже не нужны IT-специалисты для обслуживания серверов. Каждый сотрудник, получивший доступ в личный кабинет, может контролировать и управлять работой станции из любой точки мира. Единственное условие – наличие интернета. Если возникают какие-то проблемы, сотрудники «Ростелекома» всегда готовы помочь. Виртуальная АТС будет выгодна компаниям малого и среднего бизнеса, но технических ограничений нет. Рынок развивается очень быстрыми темпами, и по сравнению с 2017 годом прирост в использование технологии составил 35 процентов.

Артур АРТЕЕВ

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