Депутаты намерены не оставить борщевику шансов

Борьбу с сорным растением обсудили на заседании рабочей группы по совершенствованию норм закона «Об административной ответственности в Республике Коми». Напомним, в Госсовет региона внесен законопроект, устанавливающий административную ответственность за невыполнение мероприятий по уничтожению борщевика. Для граждан штрафы составят от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч.

По словам председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василия Смалия, многие субъекты страны уже отрегулировали этот вопрос на региональном уровне.

– Первой стала Московская область. Затем соответствующие региональные законы приняли Новгородская, Ленинградская и Костромская области. В Подмосковье в этом году было собрано 39 миллионов рублей штрафов, два миллиона – от физических лиц. От борщевика очищено 30 тысяч гектаров. Это говорит об эффективности мер, поэтому я считаю, что законопроект принимать все-таки надо, – поделился мнением Василий Смалий.

Как рассказала заместитель начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Нина Мингалева, столица республики является единственным муниципалитетом, где правила благоустройства предусматривают борьбу с борщевиком. Соответствующие поправки внесены в июне 2019 года. Их обязаны выполнять и юридические, и физические лица. За лето специалисты администрации выявили восемь случаев распространения борщевика, собственникам земель были направлены уведомления. При этом все граждане проявили сознательность и провели необходимые работы. Вместе с тем возникает вопрос, как доказывать, например, применение химикатов. По словам Нины Мингалевой, для этого можно предъявлять договоры, чеки, фотографии.

По мнению председателя постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Владимира Жарикова, в борьбе с борщевиком нужен комплексный подход, а собственникам земель необходимо координировать свои планы.

– Не должно получиться так, что жителей республики будут штрафовать, а рядом муниципальные и другие земли будут зарастать. Сначала администрация должна полностью обработать свои территории, показать пример, только после этого мы будем иметь моральное право наказывать простых людей, – считает Владимир Жариков.

По словам ведущего эксперта Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу Евграфа Куртиякова, просто косить борщевик неэффективно, к борьбе с сорным растением нужно подключать ученых. Соответствующие наработки есть в Институте биологии Коми научного центра. Однако применять химикаты в городе небезопасно, особенно в парках и рядом с детскими учреждениями, для этого необходимо использовать другие методы.

Как было отмечено в ходе совещания, в области борьбы с борщевиком есть федеральное регулирование, поэтому установить ответственность на региональном уровне с юридической точки зрения будет непросто. Так, необходимо четко определить состав административного правонарушения и дождаться формирования судебной практики по этому вопросу.

По итогам заседания было принято решение обратиться в президиум Госсовета республики с предложением перенести рассмотрение законопроекта на апрель будущего года, а также рекомендовать комитету по природным ресурсам, природопользованию и экологии обсудить этот вопрос с представителями муниципальных образований.

Лина ПЕРОВА