Нетривиальные проблемы

Постоянная комиссия по вопросам ЖКХ Госсовета Коми провела очередную прямую линию, во время которой жители республики пожаловались на качество водо- и теплоснабжения, проблемы с капремонтом многоквартирных домов, выставление некорректных счетов за потребленные коммунальные ресурсы. На вопросы дозвонившихся отвечали представители Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми, Службы жилищного контроля и Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Одна из жалоб поступила до начала прямой линии, и ее озвучила председатель постоянной комиссии Татьяна Саладина. В квартире по улице Чернова в Сыктывкаре, где проживает многодетная семья, с 28 октября прекращена подача газа. Причины отключения жильцам неизвестны.

Первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталий Поправка пояснил, что за последние две недели в Сыктывкаре зафиксировано больше десятка отключения домов от газоснабжения. Причины, по которым газовая служба прекратила подачу ресурса, разные. Например, в некоторых МКД собственники жилых помещений самостоятельно установили газопринимающее оборудование, подвергнув опасности соседей. Подача газа будет налажена только после демонтажа незаконно установленного оборудования, диагностики и опрессовки сетей по каждому стояку, а для этого необходимо обеспечить доступ в каждую квартиру. Вообще, управляющая компания обязана была оповестить собственников, по какой причине их отключили от газа, поместив объявление на информационных стендах. Сейчас, чтобы выяснить, когда будет подключен газ, жильцы могут позвонить в газовую службу либо в единую диспетчерскую службу администрации города.

Позже с похожей проблемой обратилась сыктывкарка Марина Юрьевна, проживающая в аварийном доме по Октябрьскому проспекту. После того как их дом признали аварийным, в нем отключили газ. Но проводка здесь ветхая и может не выдержать большого напряжения. Жильцы обращались сначала в абонентский отдел газовой службы, затем в Общественную палату Коми, где им пообещали посодействовать в решении их проблемы, но прошло уже две недели, и все остается по-прежнему.

Виталий Поправка пояснил, что заявку на подключение должна подавать управляющая домом организация, обязательно представив документы, что сети полностью готовы к подключению. Замминистра заверил, что сразу после прямой линии выяснит причину проволочки, лично перезвонит обратившейся и подскажет, что делать дальше.

Жительница поселка Войвож Сосногорского района Елена Николаевна позвонила на прямую линию, чтобы уточнить сроки капремонта их дома 1950 года постройки. Жильцы подали заявку на ремонт кровли и добились включения своего МКД в планы на 2020 год. Но, как пояснила женщина, одновременно с ремонтом крыши надо отремонтировать и дымоходы. Кто будет этим заниматься – фонд капремонта или другая организация? И как синхронизировать их действия, чтобы не пришлось ломать уже отремонтированную крышу ради ремонта дымоходов?

Генеральный директор Регионального фонда капремонта Александр Толмачев ответил, что обследование покажет, кто должен заниматься ремонтом дымоходов. Если нужно просто привести их в порядок, не касаясь конструктивных особенностей, то, скорее всего, это сделают в рамках капремонта. Если же предстоит более серьезная переделка, то надо проработать вопрос с газовой службой и проводить работы в рамках текущего ремонта.

В необычной ситуации оказалась интинка Роза Иосифовна. Пять лет назад в их многоквартирном доме установили прибор учета теплоэнергии, жильцы оплатили его установку, но несколько квартир почему-то выпали из этого списка, в том числе и квартира №5, где проживает женщина. За все пять прошедших лет никаких счетов на установку прибора собственнице квартиры не приходило, а теперь вдруг обнаружилась задолженность, и ресурсоснабжающая организация предъявила ей претензию с требованием оплатить почти четыре тысячи рублей. Действует ли в данном случае срок давности, поинтересовалась интинка. Руководитель Службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев пообещал провести проверку начислений от энергосбытовой компании и сообщить, насколько правомерно предъявление такого счета.

Он же ответил на вопрос жительницы села Часово Сыктывдинского района Зинаиды Ивановны. Сельчанка рассказала, что после того, как отремонтировали теплотрассу, в многоквартирных домах Часово стало теплее. Но затем Сыктывдинская тепловая компания установила на трубах шайбы, и люди опять стали мерзнуть. После настойчивых просьб жильцов шайбы сняли, снова стало теплее, но теперь все опять вернулось на круги своя, и на обращения сельчан уже не обращают внимания. Роман Шашев пояснил, что вообще-то шайбу ставят не ради экономии тепла, как думают жильцы, а чтобы был равномерный пробег горячей воды. После уточняющих вопросов выяснилось, что дома эти старые, построенные с нарушением норм. К тому же приборов учета тепла здесь нет. Тем не менее проблема взята на контроль, будет сделан запрос в адрес тепловой компании, чтобы постараться решить этот вопрос.

Позвонивший из Сосногорска пенсионер Герасим Васильевич поведал, что уже четыре года бьется за то, чтобы члены гаражного кооператива «Луч» могли платить за отопление своих помещений по факту, тогда как поставщик энергии включает в счета потери, и сумма платежки увеличивается на 20 процентов. Никакого отчета при этом не предоставляется.

Первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталий Поправка посоветовал выяснить правильность начислений у поставщика теплового ресурса (организация и ее реквизиты должны быть указаны в договоре на предоставление услуг). И если выяснится, что счета некорректны и перерасчет делать отказываются, обращаться от лица кооператива в арбитражный суд. При этом права пенсионеров и инвалидов, если в кооперативе таковые есть, может защищать прокуратура республики.

Депутат Госсовета Коми, заведующая Троицко-Печорским филиалом Общественной приемной главы региона Надежда Бажукова обратилась на прямую линию по просьбе своих избирателей. В районе действует усредненный тариф за тепло, но за жилье одинаковой площади оплата этой услуги в разных населенных пунктах разная. Например, в поселке Мылва она больше, чем в квартале Южный.

Специалисты министерства ЖКХ подтвердили, что тариф за услуги Коми тепловой компании установлен без разбивки по населенным пунктам и нормативы действуют одинаковые. Но начисление зависит от объема потребленной энергии и в том числе от того, установлен ли прибор учета в том или ином доме. Чтобы дать ответ, нужно разбираться, что и пообещали сделать представители ведомства.

Галина ВЛАДИС

Фото sovet—ingenera.com и ecomont.ru