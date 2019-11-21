Счета на два дома

Власти Коми выступили за корректировку правил платы за обращение с ТКО

В Общественной приемной главы Коми прошла очередная прямая линия по вопросам обращения с ТКО. Большая часть вопросов касалась выставленных счетов от регионального оператора за вывоз мусора из домов, в которых никто не прописан. Многие жители региона, проживающие в многоквартирных домах в городах, на лето выезжают в свои дома в деревни, при этом квитанции получают исправно на оба адреса.

Проблема эта для республики весьма распространенная, особенно для Сыктывкара: многие используют доставшийся в наследство от сельских родственников дом как дачу, покупают жилье в поселке или в деревне, расположенных недалеко от столицы региона. В этом есть немало плюсов, так как нередко инфраструктура в пригородных деревнях лучше, чем в дачных поселках, меньше хлопот с поддержанием в порядке проездов, обеспечением водой и электроэнергией, вывозом мусора – все эти вопросы решает местная администрация, а не дачники на общем собрании. Но если дачники по договору с регоператором платят за вывоз мусора только в садово-огородный сезон, то владельцы жилья в населенных пунктах – неважно, квартира это или дом, – круглогодично. А если в доме никто не зарегистрирован, плата начисляется по числу собственников.

Когда новая схема обращения с ТКО только начинала работать, владельцам деревенских домов, используемых как дачные, в разных регионах страны нередко давали рекомендацию брать справку в своей управляющей компании или ТСЖ, если они отсутствуют летом. А в деревне – справку в местном сельсовете, что человек не живет, например, с сентября по май, которую необходимо предоставить оператору по обращению с отходами для перерасчета. Теперь же множество собственников деревенских домов просто сбиты с толку: должны они платить по двум квитанциям или нет? Так как по логике одновременно в двух домах они находиться не могут.

– Порядок платы за обращение с ТКО регулируется правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства России №354. И в этом нормативном документе есть положение, что при отсутствии постоянно или временно проживающих в жилом помещении начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО осуществляется исходя из количества собственников данного жилого помещения, – пояснила и.о. руководителя региональной Службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Ольга Микушева. – Я действительно раньше давала комментарии, говорила в интервью, что при предоставлении потребителем документов, подтверждающих, что в этом жилом помещении он не проживает, региональный оператор будет делать перерасчет. Причем говорила я это не голословно, это были обязательства нашего регионального оператора, он был готов идти на такие уступки нашим жителям.

По словам Ольги Микушевой, изначально такие перерасчеты жителям Коми делали, пока Минстрой России не сообщил, что пункт о начислении платы по количеству собственников, если на жилплощади никто не зарегистрирован, соответствует конституции и подлежит обязательному применению на территории всей страны. Поэтому региональный оператор и не делает сейчас эти перерасчеты. А в соответствии с законом и изначально их делать не должен был.

Можно предположить, что разработчики нормы закона руководствовались тем, что сплошь и рядом квартиры, которые де-юре пустуют, то есть в них никто не зарегистрирован, на самом деле вполне обитаемые – их сдают в аренду, а значит, и отходы они производят. Но к деревенскому жилью такое вряд ли применимо, на селе порой больше половины домов всю зиму стоят запертыми.

На вопрос одного из позвонивших на прямую линию, считает ли она сама такое положение дел правильным, Ольга Микушева ответила, что лично ей такая норма справедливой не кажется, но закон надо соблюдать. Хотя, по ее словам, служба стройжилтехнадзора и правительство Коми направили в Минстрой России письмо с предложением изменить эту норму в 354-м постановлении.

– Я думаю, что такие предложения поступают не только от нашей республики, но и от других регионов. Так что у нас есть надежда, что в ближайшее время эта норма будет скорректирована, – рассказала и.о. руководителя службы. – На самом деле это один из самых болезненных вопросов, которые волнуют жителей республики, когда речь идет об обращении с отходами. Единственное, что я вам могу пока посоветовать, чтобы снизить платежи, это предоставлять документы, что вы определенный период времени не проживаете в квартире, где вы прописаны. И вам сделают перерасчет за те месяцы, когда вы отсутствуете. Ведь норма по оплате без перерасчетов применяется только в отношении жилых помещений, где никто не зарегистрирован.

Анна ПОТЕХИНА

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