Деньги на скважины и колодцы

В финансировании проекта «Народный бюджет» в Коми со следующего года появляется новое направление – холодное водоснабжение. В 2020 году на эти цели из региональной казны выделят шесть миллионов рублей, в 2021-м – двенадцать миллионов.

Как рассказала министр финансов Коми Галина Рубцова в ходе слушаний программы «Управление государственными финансами и государственным долгом» в Госсовете республики, новое направление вводится по просьбам населения. Средства предназначены, например, для бурения скважин, строительства колодцев.

В нынешнем году на «Народный бюджет» выделили 90,8 миллиона рублей, в следующем году будет 124,1 миллиона, в 2021-м – 200 миллионов. Больше всего средств в следующем году пойдет на проекты по благоустройству – 30 миллионов.

18 миллионов – на проекты в сфере занятости, 17 миллионов – в сфере образования. 12 миллионов, что в два раза больше, чем в нынешнем году, направят на культурные инициативы, с четырех до 12 миллионов возрастает финансирование «Народного бюджета» для агропромышленного комплекса. Кроме того, 10 миллионов запланировано на дорожные проекты, 9,6 миллиона на физкультуру и спорт, 6,4 – на проекты в сфере малого и среднего предпринимательства, три – на этнокультурные народные инициативы.

Для развития практик инициативного бюджетирования в Коми реализуются два пилотных проекта: «Бюджет и мы» в Ижемском, Княжпогостском и Троицко-Печорском районах, «Народный бюджет в школе» в Сыктывкаре, Печоре, Княжпогостском, Прилузском, Усть-Вымском районах.

Анна ПОТЕХИНА