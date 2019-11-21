Амбассадор Центра «Мой бизнес», руководитель рекламного агентства «Профит-Л» Наталья Липитан из Печоры известна в родном городе как активный общественник и депутат совета муниципального района VI созыва. О том, как начиналась карьера предпринимателя, как меняется судьба тех, кто связывает жизнь с бизнесом, и какие принципы важны для коммерческого успеха, Наталья Липитан рассказала «Республике».

– В старших классах я прошла обучение в двух замечательных школах. Это бизнес-школа и гуманитарная школа. В бизнес-школе нас учили предпринимательству, причем как теоретически, так и практически. А вот в гуманитарной я получила знания по этикету, логике, психологии. Это было в 90-е годы, и в то время это было очень круто. Думаю, что именно тогда был заложен некий фундамент.

Первые деньги Наталья Липитан заработала еще в школе. Это были 90-е годы – время жуткого дефицита. Вот и «крутились» старшеклассники как могли, доставая то туфли, то колготки, то косметику, а потом продавали это все в школе. В летние каникулы она подрабатывала продавцом кваса, гардеробщицей. Сегодня она благодарит своих родителей за воспитание «с ограничениями», которые развили в ней упорство и стремление, научили быть самостоятельной, надеяться только на себя:

– Мое личное глубокое убеждение: любая трудность, конфликт или проблема – это точки роста, которые всего лишь нужно перевести в статус «задачи», а потом подбирать инструменты для их решения.

В 2003 году Наталья Липитан получила диплом инженера вычислительных машин, но, как сама признается, ее «унесло не в ту сферу». В бизнес собеседница издания пришла тринадцать лет назад, и опять же благодаря трудностям. Девушка с подругами работали в рекламном агентстве менеджерами. Здесь и произошла ситуация непонимания с руководством в плане целей и принципов работы. К консенсусу не пришли, и девушки ушли всем коллективом. После чего открыли свое агентство. Бизнес рос быстро, практически сразу был запущен проект бесплатного городского еженедельника, приобретено оборудование для печати качественной полиграфии, введены новые направления услуг.

– В 2015 году мы защитили проект и получили республиканский грант на модернизацию оборудования и расширение деятельности. Купили оборудование для цифровой типографии и полный цикл оборудования для персонализации текстиля и сувениров, – рассказала Наталья Липитан.

Не обошлось и без трудностей. Постоянно меняющаяся экономическая ситуация в стране требовала принятия быстрых решений, от которых зависели жизнеспособность и успех дела. Были и ошибки, признается предприниматель, и они стоили не только нервов, но и потери денег. Но за время работы появилась быстрота мышления, умение отсекать ненужную информацию, немаловажно – отслеживать любые изменения в законах и корректировать свою деятельность.

В ее планах увеличить объем выпускаемой печатной продукции для организаций любых форм собственности, расширив зону присутствия в Усинске, Инте и Воркуте. Сегодня, по словам Натальи Липитан, большое вдохновение у нее и ее команды вызывают разработки проектов благоустройства родного города – парков, улиц, общественных пространств. Компания предлагает проекты администрации города исходя из потребностей горожан.

– Очень хочется, чтобы чиновники тоже жили интересами людей. На мой взгляд, сегодня во всей стране существует разрыв между потребностями людей и принимаемыми решениями чиновниками в управлении вверенной территорией, – пояснила женщина.

В 2019 году Наталья Липитан стала экспертом в составе общественно-экспертного совета при совете при главе Коми по стратегическому развитию и проектам. Кроме того, является амбассадором республиканского Центра «Мой бизнес».

– Мои принципы в работе: быть открытым, действовать честно, подходить к делу ответственно. И, пожалуй, самое важное для рекламного бизнеса – это творчество в любой работе, – заключила собеседница издания.