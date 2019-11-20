«Рубеж Севера» опять судили

14 ноября Сыктывкарский городской суд рассмотрел административное дело по иску республиканского управления Министерства юстиции России к автономной некоммерческой организации (АНО) патриотического воспитания молодежи «Рубеж Севера» о ликвидации этой организации, исключении сведений о ней из государственного реестра.

Как сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда, управление Минюста России по Республике Коми обратилось в суд с административным иском к АНО «Рубеж Севера» о ликвидации и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц, поскольку на управление возложена функция по регистрации и контролю за деятельностью некоммерческих организаций. АНО «Рубеж Севера» не представляла документы, содержащие отчет о ее деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, что является нарушением положений Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

При рассмотрении административного дела факт нарушений требований Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» со стороны АНО «Рубеж Севера» нашел подтверждение.

Решением Сыктывкарского городского суда административный иск Управление Минюста России по Республике Коми к АНО «Рубеж Севера» о ликвидации, исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, три года назад деятельность организации «Рубеж Севера» уже была прекращена по решению суда. 23 ноября 2016 года Сыктывкарский городской суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора Республики Коми о ликвидации АНО «Рубеж Севера».

По информации прокуратуры Коми, обращению в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что вопреки требованиям закона и собственным уставным целям организация «Рубеж Севера» осуществляла экстремистскую деятельность. Эта деятельность была направлена на возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от указанных признаков. Руководитель и учредитель «Рубежа Севера» Алексей Колегов, а также участники организации совершили преступления экстремистской направленности, что подтверждено приговорами судов Республики Коми, вступившими в законную силу.

Прокуратура Республики Коми, реализуя положения федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности, обратилась в суд с административным заявлением о ликвидации АНО «Рубеж Севера». Суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение о ликвидации организации «Рубеж Севера».

Как пояснили в прокуратуре региона, для защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон №114-ФЗ) определены правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, установлена ответственность за ее осуществление.

Согласно положениям статьи 9 Федерального закона №114-ФЗ в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.

В силу части 2 статьи 9 Федерального закона №114-ФЗ в случае осуществления организацией либо ее региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующая организация может быть ликвидирована по решению суда на основании заявления прокурора.

Ирина СМИРНОВА

Фото komi.kp.ru