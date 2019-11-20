Ухтинец попал в аварию в Архангельской области

15 ноября в дежурную часть ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о том, что около 21.20 на первом километре автодороги Котлас – Коряжма – Видель – Ильинско-Подомское произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Polo», которым управляла 21-летняя девушка, и автомобилем «Audi Q3», за рулем которого находился житель Ухты. Как выяснилось позже, ухтинец приехал в Архангельскую область в командировку.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются. По предварительным данным, водитель «Audi Q3» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с «Volkswagen Polo».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две пассажирки машины «Volkswagen» скончались на месте аварии до приезда скорой. Водитель автомобиля «Audi» и его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Котласскую центральную городскую больницу. Водитель также прошел медосвидетельствование на содержание алкоголя в крови.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области, по факту ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото УМВД России по Архангельской области