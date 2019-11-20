Нетрезвых водителей ждали у «Оранжереи»

Вечером 15 ноября в Сыктывкаре в местечке «Оранжерея» у выезда из города в направлении Дырносских дач сотрудники ГИБДД и кинологической службы провели рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». За время рейда проверено более 85 транспортных средств и выявлено шесть правонарушений в области БДД. Один из нарушителей попытался сбежать от полицейских.

Автоинспекторы заметили, как иномарка, двигавшаяся в сторону дач, резко свернула направо, заметно ускорившись. Заподозрив, что водитель пытается избежать встречи с ними, полицейские поехали следом. В дачном обществе «Коммунальник-1» машину остановили. Во время разговора с водителем стражи порядка заметили признаки алкогольного опьянения. Инспекторам водитель сказал, что совсем не употреблял в этот день спиртное. Но проведенный тест показал, что алкоголя в выдохе в десять раз больше нормы. Водитель привлечен к административной ответственности.

Во время рейда представитель Общественного совета УМВД России по Сыктывкару Виктор Мулин информировал водителей о том, что в третье воскресенье ноября весь мир отмечает День памяти жертв ДТП. Большое количество аварий происходит как раз по вине пьяных водителей. Общественник раздавал автомобилистам обращения детей с призывом соблюдать ПДД.

По информации пресс-службы МВД Коми, во время мероприятия инспекторы ДПС ГИБДД Сыктывкара привлекли к ответственности 12 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Трое из них отказались пройти освидетельствование, еще трое, как выяснилось позже, повторно сели за руль в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Сообщить о пьяном за рулем может любой гражданин. Сыктывкарцы могут позвонить в дежурную часть столичной ГИБДД по телефону 28-18-00 или в дежурную часть полиции по телефону 02.

Светлана СОЛОВЬЕВА