Безопасный переход

Депутаты Госсовета Коми рассмотрели подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Как подчеркнула спикер регионального парламента Надежда Дорофеева, обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач в России.

Председатель Госсовета отметила, что с прошлого года на контроле депутатов находится ряд вопросов. Это обеспечение безопасности автодорог, по которым проходят школьные маршруты, принятие мер по снижению детского травматизма, выполнение требований по приведению пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие стандартам, а также комплексная работа по приведению автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры в нормативное состояние.

Об итогах реализации подпрограммы в этом году и плановых мероприятиях проинформировал министр строительства и дорожного хозяйства республики Андрей Крикуненко. Цель подпрограммы – снижение числа погибших в результате ДТП. Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач. В первую очередь обеспечить развитие систем предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, организации движения транспортных средств и пешеходов, помощи пострадавшим. Также нужно обеспечить безопасное участие детей в дорожном движении.

В Коми проводится большая профилактическая работа. За девять месяцев 2019 года в средствах массовой информации Коми размещено около семи тысяч материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на освещение различных аспектов темы. Продолжается работа по созданию стационарных автоматизированных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В следующем году дополнительно к уже действующему 21-му такому комплексу появятся еще 72 в десяти муниципалитетах республики.

Для повышения безопасности на дорогах нанесена вновь и восстановлена изношенная дорожная разметка, заменены старые и установлены новые дорожные знаки. Устройство новых пешеходных переходов и их ремонт, а также модернизация иных элементов обустройства региональных автодорог, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения, осуществляется с 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть». В этом году будут завершены работы по обустройству 75 пешеходных переходов на автодорогах регионального значения в Усть-Вымском, Усть-Цилемском, Прилузском, Койгородском и Сысольском районах, а также в Ухте, Сосногорске и Усинске. В 2020-2022 годах планируется обустроить еще 153 пешеходных перехода, для этого будет выделено 55 миллионов рублей.

Непосредственное влияние на решение задач подпрограммы по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении и по развитию системы помощи пострадавшим в ДТП оказывает проект «Безопасность дорожного движения». Его целью является снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня 3,14 человека на 100 тысяч населения к 2024 году.

Андрей Крикуненко отметил, что одна из важнейших задач регионального проекта – совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах. Для решения этой задачи профилактическая работа проводится не только с детьми, но и с родителями. В мероприятиях, направленных на профилактику ДТП, в регионе приняли участие почти 103 тысячи детей и подростков. На территории республики действуют 127 отрядов юных инспекторов дорожного движения. В образовательных организациях Коми при активной поддержке госавтоинспекции региона организована работа 202 групп «Родительского патруля». Участники этого движения провели более семи тысяч мероприятий. Также работники образовательных организаций провели более тысячи собраний, на которых поднималась тема детского дорожно-транспортного травматизма. В мероприятиях были задействованы в общей сложности 35 тысяч человек.

Для повышения качества обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах приобретены технические средства обучения для образовательных организаций, в том числе восемь мобильных автогородков. В 2019 году на эти цели из республиканского бюджета направлено более 386 тысяч рублей. В 2020-2022 годах на закупку обучающих техсредств будет ежегодно выделяться такая же сумма.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, проводились в 2019 году и в муниципальных образованиях. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции в образовательных учреждениях проведены занятия по безопасности дорожного движения с использованием мини-улиц и мобильных автогородков, различные тематические мероприятия в форме викторин, конкурсов рисунков, просмотров обучающих фильмов. Эта работа будет продолжена и в следующие годы.

За девять месяцев 2019 года в Коми удалось добиться снижения количества ДТП почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 23,2 процента уменьшилось число погибших в авариях и на 6,5 процента – раненых во время ДТП. Такой показатель, как тяжесть последствий ДТП, по итогам девяти месяцев 2018 года в Коми немного ниже, чем в среднем в СЗФО, и значительно ниже, чем в среднем по России.

Начальник республиканского управления ГИБДД Андрей Перловас напомнил о том, что с начала этого года в России стартовал национальный проект «Безопасные и качественные дороги», основная цель которого – уменьшение количества погибших и пострадавших на дорогах. Этим проектом установлены новые ориентиры: в Коми, например, к 2024 году количество погибших в авариях должно составлять не более 26 человек, к 2030 году смертность в результате ДТП должна стать нулевой.

По информации ГИБДД, в 2019 году удалось сохранить динамику снижения количества ДТП, снизить аварийность с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Андрей Перловас сообщил, что, несмотря на общую положительную динамику, в Коми есть серьезные проблемы в сфере обеспечения дорожной безопасности. Количество ДТП с участием несовершеннолетних снизилось на 6,9 процента, однако количество погибших в этом году детей выросло. Жертвами ДТП за девять месяцев этого года стали четыре ребенка, в прошлом году за тот же период – трое несовершеннолетних.

– Гибель ребенка – это самая большая трагедия, которая может случиться на дороге. Все погибшие дети были пассажирами, за рулем транспортных средств находились либо родители этих детей, либо их законные представители. В двух случаях в совершении ДТП виноваты родители, в двух случаях – третьи лица, – пояснил Андрей Перловас.

По мнению начальника ГИБДД, трагические события произошли из-за халатного, а порой и преступного отношения взрослых, в том числе родителей, которые игнорировали элементарные правила безопасного поведения на дорогах. Андрей Перловас предложил для профилактики аварийности с участием несовершеннолетних активно привлекать к пропаганде безопасного поведения на дороге представителей родительских комитетов, общественности и всех заинтересованных лиц. В качестве примера докладчик привел совместные акции сотрудников ГИБДД с представителями родительских комитетов и с юными инспекторами дорожного движения. Эти мероприятия имеют положительный результат. Наиболее популярными формами и методами работ, по наблюдениям сотрудников госавтоинспекции, являются акции в торгово-развлекательных центрах, в детских поликлиниках, в родильных домах и перинатальных центрах.

Андрей Перловас подчеркнул, что в современных условиях необходимо применение нестандартных форм и методов воспитания законопослушных участников дорожного движения. Например, в этом году впервые реализован совместный проект партии «Единая Россия», регионального управления ГИБДД и «Авторадио» – «Сказки по ПДД» для детей дошкольного возраста. В записи этих сказок приняли участие школьники, представители отрядов ЮИД, сотрудники ГИБДД и общественных организаций. Диски с записями будут направлены во все муниципалитеты республики для их распространения в дошкольных учреждениях и размещены на страницах ГИБДД и «Авторадио» в соцсетях.

Руководитель республиканского управления ГИБДД рассказал и о работе с нарушителями правил дорожного движения. За девять месяцев сотрудники госавтоинспекции пресекли более 240 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 15 тысяч нарушений, совершенных пешеходами. Выявлено три тысячи пьяных водителей, нарушителям скоростного режима направлено около 90 тысяч постановлений о возбуждении административного производства. По фактам повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 386 уголовных дел.

С 1 января 2019 года все средства, получаемые от штрафов за нарушения правил дорожного движения, направляются в региональные дорожные фонды. За девять месяцев в бюджет республики поступило 183 миллиона рублей.

По данным ГИБДД, ежегодно в межсезонье – с августа по ноябрь – происходит резкое увеличение числа наездов на пешеходов. Не стал исключением и 2019-й. В этом году количество наездов на пешеходов, произошедших в темное время суток, возросло на 28 процентов

(с 57 в прошлом году до 73 – в 2019 году), на 40 процентов увеличилось количество пешеходов, получивших травмы.

По мнению Андрея Перловаса, основной причиной ДТП в этот период является недостаточная освещенность улично-дорожной сети, в том числе пешеходных переходов. По мнению руководителя регионального управления ГИБДД, необходимо уделить особое внимание не только работе по оборудованию нового освещения на улицах и дорогах, но и модернизации уличного освещения, замене устаревших ламп накаливания на светодиодные. Такая работа уже ведется в Сыктывкаре и Ухте.

Одной и главных составляющих профилактики ДТП Андрей Перловас считает системную работу по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах. Поэтому он предложил включить в республиканскую программу по обеспечению бе-

зопасности дорожного движения мероприятия по изготовлению и распространению световозвращающих элементов среди школьников и дошкольников. Также Андрей Перловас напомнил о предложении создать в республике центр по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах. Центр планируется оснастить стационарным автогородком с дорожной разметкой, дорожными знаками, светофорами, велосипедами. Этот проект был рассмотрен 24 сентября на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Министерство образования уже отчиталось в секретариат комиссии о готовности выделить для центра помещение.

Также предложено организовать в коридорах и рекреациях школ трансляции социальных роликов, рассказывающих об обеспечении безопасности дорожного движения, поведении в случае чрезвычайной ситуации, вреде наркомании и по другим актуальным темам. По словам Андрея Перловаса, подобные ролики уже разработаны на федеральном уровне, для реализации проекта требуется только финансирование. Идею поддержали депутаты Госсовета Коми.

Депутат Галина Нагаева предложила разработать и запустить социальный проект «Сохрани свою жизнь», предполагающий оборудование в соответствии со всеми нормативами остановочных комплексов и размещение на них информации о безопасности дорожного движения. Предложение поддержали сотрудники госавтоинспекции.

Также депутаты рекомендовали обратить особое внимание на освещение дорог и пешеходных переходов, в первую очередь тех, которые находятся возле школ и детсадов. Все предложения и замечания депутатов вошли в протокол совещания.

Людмила ВЛАСОВА

Фото gsrk.ru, ОГИБДД УМВД по г. Сыктывкару