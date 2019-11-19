Выездное турне с переменным успехом

Сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» начал чемпионат суперлиги по бенди с двух побед. Однако затем потерпел три поражения подряд. Все игры, в том числе и номинально домашние, проходят на сторонних площадках в связи с реконструкцией республиканского стадиона.

В первом матче чемпионата 5 ноября «Строитель» получил три очка, не сыграв ни минуты. Игра должна была состояться в Кирове, но представители местной «Родины» не сумели привести стадион в порядок, и сыктывкарцам присудили техническую победу. Следующий матч был в Нижнем Новгороде против местного «Старта». Клуб из Коми оказался сильнее: со счетом 5:1 оформил гостевую победу над нижегородцами впервые в истории чемпионатов России. Первое поражение «Строитель» потерпел 11 ноября в Ульяновске от оказавшей достойное сопротивление «Волги». Матч закончился со счетом 7:5 в пользу ульяновской команды. Еще два поражения сыктывкарцы потерпели 14 ноября от архангельского «Водника» (0:8) и 17 ноября от хабаровского «СКА-Нефтяника» (3:8).

После пяти матчей с шестью очками клуб из Коми занимает восьмое место в турнирной таблице из 14. Следующую встречу сыктывкарцы проведут 20 ноября на номинально домашней арене. Игра с иркутским клубом «Байкал-Энергия», занимающим шестое место, пройдет на стадионе «Труд» в Архангельске. Первая домашняя игра «Строителя» в Сыктывкаре на специально подготовленной арене в Эжвинском районе должна состояться 11 декабря.

Ярослав СЕВРУК

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