От самопознания – к вершинам жизни

Для самопознания и творческой самореализации не существует возраста и физических ограничений. На этом принципе основан проект Сыктывкарского общества инвалидов с многообещающим названием «Вершина моей жизни», направленный на социальную адаптацию инвалидов. Проект получил право на финансирование по итогам конкурса президентских грантов. Благодаря участию в нем люди с проблемами в здоровье, а большинство из них уже пожилые, открывают в себе таланты и возможности, о которых раньше не подозревали, и обретают утерянные смысл и радость жизни. На одном из занятий по арт-терапии, предусмотренных проектом, побывала журналист «Республики».

Великая сила искусства в том, что оно действительно способно лечить душевные и физические недуги. По мнению специалистов, вызывая эмоциональный катарсис, арт-терапия помогает снять психическое напряжение, мягко и незаметно проработать состояния страха, апатии и вывести из депрессии. А все эти симптомы характерны для так называемой «пенсионной болезни» – состояния, которому подвержены многие люди, вынужденные в силу возраста или болезней оставить работу.

Со стороны человеку несведущему все происходящее может показаться пустым развлечением: сидят бабушки, рисуют цветочки, пейзажи, натюрморты. На самом деле это глубокий процесс реабилитации, возрождения к жизни. И сами участники проекта утверждают, что эти занятия помогают им справляться с немощами, дают заряд энергии и желание творить.

– Мы здесь не только рисуем, но и лепим. Большинство из нас научились рисовать с нуля. Раньше, например, я взяла бы просто бумагу и стала рисовать. А сейчас мы ее сначала грунтуем, намечаем композицию. Никогда бы не подумала, что смогу когда-нибудь так рисовать. Когда видишь, как цвет и форма начинают тебе подчиняться, это очень вдохновляет, – поделилась одна из участниц по имени Нина.

Вывешенные на стенах работы участников проекта отнюдь не выглядят беспомощными. В рисунках чувствуется свобода самовыражения, проявленная в буйстве красок и смелости фантазии. Но так было не всегда. Как рассказала ведущая курса – психолог и арт-терапевт Мария Удальцова, с этой группой учеников она работает уже четвертый год – с тех пор, как в Сыктывкарском обществе инвалидов начали реализовывать проект «Творить – значит жить», спонсором которого тогда выступила городская администрация. Проект оказался настолько результативным, что решено было его продолжать. И теперь ежегодно общественники выигрывают гранты на реализацию мероприятий по социальной адаптации.

По словам психолога, мастерство к ее ученикам приходило по мере раскрепощения. По сути, способность раскрепощаться, выходить за рамки жестких стереотипов, негативных установок и научиться видеть мир в его красоте – это и есть главная цель занятий.

– Здесь занимаются не просто пожилые люди, а люди с инвалидностью, и оба эти фактора негативно влияют на психику человека. Это обычно выражается в нарушенном эмоциональном фоне, пассивности, пессимизме, стойком ощущении своей ненужности. Ко всему этому добавляются особенности пожилого возраста, такие как негибкость мышления, сложность восприятия и освоения новых навыков. И, конечно, самая большая проблема пожилых – дефицит общения. Посещение занятий – это для них возможность общаться, почувствовать себя в среде единомышленников, зарядиться творческой энергией, – пояснила Мария Удальцова.

Здесь никому не дают оценку. Абсолютное безусловное принятие и никакой критики – главный принцип. Здесь все равны, и можно не бояться выглядеть неправильным, неуклюжим или бесталанным. Хотя, судя по работам, бесталанных здесь нет.

По словам Марии Удальцовой, возможности арт-терапии намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто занятия живописью, а возможность наблюдать, обобщать, разделять, видеть частное. К примеру, рисует группа натюрморт. Прежде чем приступить к работе, нужно поместить композицию на листе, а для этого надо увидеть, в какую геометрическую фигуру впишется натюрморт, прорисовать ее. Затем выделить частности – отдельные предметы и уже затем переходить к прорисовке деталей. Все эти процессы активизируют работу правого и левого полушарий мозга.

– Если данную же методику перенести на жизнь, то это умение видеть ситуацию в целом. Не зря ведь говорят: поднимись над ситуацией. Для чего? Чтобы увидеть ее непредвзято, на расстоянии, не сливаться с ней. Увидев ее в целом, начинаешь понимать, что детали – всего лишь составляющие чего-то целого, и значит, не надо на них зацикливаться, надо зреть в корень. Это позволяет найти правильное решение, – объяснила арт-терапевт.

Если есть желание самого рисующего, можно рисунки обсуждать, но тонко и ненавязчиво.

– В чем «фишка» создания образа? Человек дистанцируется от себя. Он как будто не в себе разбирается, а в своем рисунке, – рассказала Мария Удальцова. – И в процессе осмысления своих образов с помощью психолога у него происходят просветления, трансформации. Арт-терапия хороша своей высокой экологичностью. Она постепенно, не взламывая внутренние установки, меняет человека. У некоторых поначалу образы были грустноватые, видно было, что они проникнуты прошлыми переживаниями. Но когда человек это прорисовывает, из памяти и из души постепенно уходит то, что угнетало. У психологов есть такое понятие «прожаловаться», то есть человек должен до конца выговорить то, что у него болит. Так вот рисование и дальнейшее осмысление рисунка дает эту возможность проговорить и отпустить страхи и боль.

«Красота – в глазах смотрящего», «Хочешь изменить мир – измени себя» – эти истины настолько на слуху, что для кого-то уже утратили свою возрождающую силу. Но, оказывается, стоит только изменить угол зрения, и жизнь действительно преображается. Именно такие, не сразу заметные глазу метаморфозы происходят с участниками группы арт-терапии. Обычно круг деятельности у пожилого человека с возрастом сужается, а тут он начинает расширяться и даже наполняться новым содержанием. Это как возврат в молодость: «Я живу, я дышу жизнью». Внуки начинают видеть в бабушке увлеченного и умеющего зажечь своей увлеченностью человека. У нее есть своя интересная жизнь, она посещает выставки, ездит на экскурсии, ходит в театры.

Организация культурных программ – тоже часть реабилитационной работы. Некоторые из участников группы только на пенсии впервые посетили культурные места Сыктывкара и неожиданно для себя поняли, что многого не знали, не видели, что рядом, оказывается, всегда кипела жизнь, а они и не подозревали, как много вокруг интересного. Кто-то даже замечает улучшения на физическом уровне – нормализуется давление, уходят головные боли.

– Любое творчество – это здорово. Потому что это и развитие мелкой моторики, и координация движений, и развитие мозга и памяти, восприятие, воображение. А все в целом – профилактика деменции. Жизненные проблемы человек начинает решать более гибко, не загоняя себя в прокрустово ложе устоявшихся стереотипов. Это очень обогащает жизнь. Смысл появляется, – резюмировала психолог.

Арт-терапия – только одна из составляющих большого плана по социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством приобщения их к творчеству. Как рассказал «Республике» автор проекта «Вершина моей жизни» Федор Блащук, помимо арт-терапии проект также включает в себя обучение игре на гитаре, актерское мастерство, обучение технике рефлексии и самодистанцирования, библиотерапию и кинотерапию, а также лекции на значимые жизненные темы. Среди участников проекта не только пожилые, но и дети, люди среднего возраста. Все это позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья познать свой потенциал, который для многих долгое время оставался скрытым. А открытие нового в себе – это новые цели, а значит, новые перспективы.

Проект откроет и нечто новое для Сыктывкара и для Коми, поскольку его часть будет виртуальной. В городской организации инвалидов (СГО) начнутся лекции по логотерапии. Психолог, журналист, логотерапевт Ольга Авдеева проведет две программы по десять лекций, которые познакомят с теоретическими основами учения Виктора Франкла и возможностями применения их в жизни на практике. «Человек – это больше» и «Логотерапия для жизни» – курсы для тех, кто нуждается в осмысленном проживании и готов узнать много нового через раскрытие духовного потенциала человека.

– Цель этих лекций – расширение знаний о себе, людях и о мире в целом сквозь призму этики, упрямства духа и уважения к личности, что позволяет многие проблемы просто отодвинуть навсегда, как не имеющие значения и выдвинуть на передний план значимые вещи – любовь, творчество, милосердие, надежду. Это возможность научиться говорить жизни «да» так, как это открыл и сформулировал Виктор Франкл, – рассказала Ольга.

Галина ГАЕВА

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