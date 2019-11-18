Мусорного коллапса не будет

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ухтажилфонд» предупредил, что с 19 ноября прекратит вывозить мусор из Троицко-Печорского района. В понедельник обеспокоенные жители района позвонили на организованную в Госсовете Коми прямую линию по вопросам ЖКХ, чтобы выяснить, как будет решена эта проблема.

В распространенном компанией пресс-релизе говорится, что пойти на такую меру предприятие вынуждено из-за отсутствия в муниципалитете площадки временного накопления. В территориальной схеме Коми указаны координаты участка, на котором располагается историческая свалка как место для площадки временного накопления ТКО. Работая в соответствии с территориальной схемой, «Ухтажилфонд» начал использовать историческую свалку в качестве перегрузочной площадки, куда направлялись отходы из населенных пунктов района, а затем все завезенные отходы транспортировались на полигон в Ухту.

Регоператор напомнил, что в соответствии с законодательством площадки временного накопления обязаны обустраивать органы местного самоуправления. Власти района долгое время требовали от регоператора построить такую площадку в Троицко-Печорском районе, тем самым оттягивая строительство необходимого объекта.

Историческая свалка возле Троицко-Печорска находится на землях лесного фонда. Лесничество после проведения проверки вынесло предписание ликвидировать несанкционированную свалку. При этом в компании отметили, что Троицко-Печорское лесничество давало время властям района и переносило срок закрытия площадки, чтобы избежать мусорного коллапса. Несмотря на это, площадка так и не была построена.

Первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Виталий Поправка успокоил позвонивших на прямую линию троицко-печорцев: мусорного коллапса на территории района не будет. В субботу зампред правительства Константин Лазарев провел селекторное совещание, на котором главе Троицко-Печорского района Илье Сидорину и руководству регионального оператора дано поручение урегулировать этот вопрос. Специально для этого глава администрации муниципалитета выедет в Ухту.

Также на прямую линию поступило несколько обращений по поводу начисления тарифов на вывоз мусора. Жительница Инты получила в наследство родительский дом в деревне Петрунь и теперь, став собственницей, вынуждена ежемесячно платить за вывоз ТКО, хотя там и не проживает.

– Самое обидное, что до Петруня нет дороги, и регоператор мусор оттуда не вывозит, – добавила женщина.

Как объяснили интинке представители минЖКХ, в соответствии с постановлением правительства страны плата за вывоз твердых коммунальных отходов взимается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении либо, при их отсутствии, исходя из количества собственников жилья. Именно так федералы трактуют начисление платы за мусор. Министерство энергетики, ЖКХ и тарифов направляло в адрес правительства предложения предусмотреть механизм перерасчета, но пока никаких изменений в этой части не внесено.

Как вариант интинке посоветовали обратиться к региональному оператору с просьбой о перерасчете, предъявив подтверждающие документы: справку с места работы, нулевые счета. И обязательно указать, что коммунальная услуга не предоставляется.

Галина ВЛАДИС

Фото Ярослава СЕВРУКА