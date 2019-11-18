Депутаты предложили расширить Арктическую зону

Парламентарии Северо-Западного региона поддержали обращение председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой о включении в состав Арктической зоны территории муниципальных образований городских округов «Инта», «Усинск» и муниципального района «Усть-Цилемский». Предложение прозвучало на 57-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в Вологде, сообщает пресс-служба Госсовета Коми.

С аналогичным предложением региональные парламентарии уже обращались в адрес минэкономразвития страны в прошлом году. В этот раз инициатива направлена председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Надежда Дорофеева сообщила, что вопрос включения в состав Арктической зоны данных территорий поддержан экспертными заключениями Института экономических проблем имени Лузина Кольского научного центра РАН и Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова.

– Это позволит привлечь инвестиции, создаст новые рабочие места, появятся льготы для населения и субсидии для предпринимательства, – прокомментировала спикер парламента.

Обращение о включении в состав Арктической зоны отдельных территорий к председателю правительства также поддержано представителями Архангельской области и Республики Карелия.

Власти Коми несколько лет добиваются расширения Арктической зоны России, обосновывая это тем, что Инта, Усинск и Усть-Цилемский район расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям. Инициативу Коми поддержали ученые РАН и рабочая группа комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

– Для Республики Коми включение Усинска, Инты и Усть-Цилемского района в российскую Арктическую зону имеет крайне важное, принципиальное значение. Если это решение будет принято, оно не только даст новый импульс для развития данных территорий, но и, хочу особо подчеркнуть, сыграет ключевую роль в реализации плана развития Воркуты и Инты, который по поручению президента России сейчас разрабатывается правительством республики совместно с муниципалитетами и федеральными органами исполнительной власти, – заявлял осенью в интервью ТАСС глава Коми Сергей Гапликов.

Кроме того, Надежда Дорофеева выступила с инициативой о внесении изменений в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере культуры. Сегодня к полномочиям органов местного самоуправления до сих пор не отнесены вопросы киновидеообслуживания, музейной деятельности и деятельности в сфере туризма.

– Все это так или иначе практикуется в муниципалитетах, но до сих пор лишено правовой основы. Считаем, что изменения в законодательстве позволят определить четкие полномочия по обслуживанию профильных учреждений, снизить риск их недофинансирования и отнести их содержание к однозначно эффективным расходам, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

Докладчик привела в пример Республику Коми. На территории региона функционируют 18 муниципальных музеев. В 2017 году на их содержание из местных бюджетов направили порядка 134 миллионов рублей, в 2018 году – 96,4 миллиона рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online