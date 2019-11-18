Лучшие наставники республики

В Коми определили победителей республиканского конкурса «Наставник года».

Конкурс в этом году проводился впервые: он был организован по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова в рамках объявленного в регионе Года наставничества.

Как сообщает правительственный портал, по итогам заседания конкурсной комиссии члены жюри определили трех участников (по одному в каждой из заявленных номинаций), набравших максимальное количество баллов в ходе финального этапа состязания. Призовой фонд конкурса составляет три миллиона рублей. Это означает, что каждый из тройки победителей получит в награду один миллион рублей и заслуженное право называться наставником года – 2019.

Лидером в номинации «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах» стал Геннадий Ширяев. Ольга Захватова одержала победу в номинации «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах», а Ирина Солдаткина признана лучшей в номинации «Наставник – ветеран отрасли».

– Республиканский конкурс «Наставник года» проводился в два этапа. Первый тур состоялся на муниципальном уровне. По результатам отборочного этапа в финал прошли 18 участников: они продолжили конкурсную борьбу за звание «Наставник года – 2019» в одной из трех представленных номинаций. Члены конкурсной комиссии для определения победителей заполняли специальные таблицы по каждому из соискателей: они оценивали такие параметры, как уникальность представленной практики наставничества, возможность ее тиражирования и масштабирования, наличие у наставников и их подопечных достижений в профессиональной деятельности и другие. В итоге Геннадий Ширяев, Ольга Захватова и Ирина Солдаткина возглавили списки претендентов на победу в своих номинациях, – пояснили в минтруде Коми.

Там также отметили, что победителям будет присвоено звание лауреата премии правительства Коми. Торжественная церемония награждения состоится в начале декабря в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Республики Коми: лауреатам будут вручены почетные знаки, дипломы и денежные сертификаты.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru