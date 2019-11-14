Мастер готовится к сезону 

Иван Голубков стал мастером спорта международного класса

Многократный победитель этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, паралимпийская надежда России Иван Голубков официально стал мастером спорта международного класса. Приказ о присвоении почетного звания сыктывкарцу опубликован на сайте Министерства спорта России. Мастер мирового уровня поделился спортивными планами в сезоне-2019/20 с журналистом «Республики».

В прошлом сезоне Иван Голубков завоевал два хрустальных глобуса Кубка мира (один в лыжных гонках, второй – в биатлоне). Ранее он уже неоднократно добивался этих вершин и заслуженно претендовал на участие в пхенчханской Паралимпиаде. Однако из-за допингового скандала в 2018 году под санкции попали и некоторые паралимпийцы, причем без всяких объяснений и доказательств, а как бы заодно с олимпийцами. Но спортсмен не унывает и теперь упорно готовится к новому сезону, верит и в возможность участия на Паралимпиаде в 2022 году:

– Всем известна моя главная спортивная цель. Буду максимально работать, чтобы ее достичь.

С начала ноября Иван Голубков вместе с другой прославленной спортсменкой из Коми – двукратной паралимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 Марией Иовлевой в составе российской команды тренируется на сборе в Финляндии.

– После сбора в Финляндии 20 ноября летим в Италию, где будем также проходить подготовку. С 10 декабря начинается соревновательный сезон – первый этап Кубка мира в Норвегии. В этом сезоне главный старт – это чемпионат мира по биатлону в Швеции, он пройдет в марте. Сезон будет насыщенный, домой вернусь только в апреле, – рассказал собеседник издания.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено пресс-службой Минспорта РК