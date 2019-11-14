Сербский триумф гиревиков из Коми

Воркутинские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате мира

В Сербии завершились десятый чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, в которых приняли участие 540 спортсменов из 38 стран. В составе сборной России выступали и представители Коми – Сергей Роменский, Вячеслав Авдонин, Николай Тропин и Руслан Шокот. Они завоевали семь медалей, в том числе три золотые. О триумфе спортсменов «Республике» рассказал главный тренер сборной Коми по гиревому спорту Николай Дьяконов.

В первый день соревнований в дисциплине «толчок по длинному циклу» выступил дебютант Сергей Роменский. В драматичной борьбе, собрав 37 подъемов, он уступил третье место южнокорейскому атлету. Однако на следующий день он все-таки смог завоевать бронзу чемпионата в «толчке». Золотыми призерами первенства мира стали россияне в эстафете среди любителей, в которой принял участие Вячеслав Авдонин. Он внес немалый вклад в победу, собрав сумму в 229 очков. В третий день в дисциплине «толчок по длинному циклу» Руслан Шокот и Вячеслав Авдонин завоевали золотые медали, набрав в своих весовых категориях 53 и 77 баллов соответственно. В финальном старте в двоеборье Руслан и Вячеслав показали сумму в 135 и 208 очков соответственно, став серебряными призерами в своих весовых категориях. Также успешный финал выдал Николай Тропин, завоевав бронзовую медаль с суммой 190 очков.

– Мы целенаправленно к этому готовились. Я даже освободил спортсменов от выступления в «Заполярных играх». Региональное министерство спорта нам выделило деньги. Сергею Роменскому компания «Воркутауголь» выделила средства на поездку. Готовились ответственно, поэтому полной неожиданностью успешное выступление для нас не стало, – сказал Николай Дьяконов.

Сейчас гиревой спорт в Коми развивается в основном в Воркуте. Хотя, как отметил Николай Дьяконов, раньше в Сыктывкаре проводились чемпионат и первенство республики, были отличные тренеры и спортсмены, которые регулярно побеждали на турнирах регионального масштаба.

Выходцы из Коми становились чемпионами России, Европы и мира. С Воркутой тесно связана карьера одного из самых известных гиревиков на всем постсоветском пространстве Вадима Сигневича. Окончив военную академию в Санкт-Петербурге, уроженец Белоруссии по распределению проходил военную службу в Воркуте. Он занимался гиревым спортом с детства, но именно в Коми вышел на мировой уровень. В период с 1996 по 1999 год неоднократно выигрывал чемпионат Воркуты, республики и России. Вадим Сигневич четыре раза становился чемпионом мира, является мастером спорта международного класса. Ныне проживает в родной Белоруссии.

Все нынешние триумфаторы чемпионата мира – взрослые спортсмены. Но, как отметил Николай Дьяконов, сейчас в Воркуте есть четыре-пять перспективных юношей, которые готовятся к выступлению на уровне России.

– Уверен, что они достойно представят республику. Но у нас не хватает тренерских кадров для работы с детьми. Работает всего один тренер с ребятами. Это председатель Федерации гиревого спорта Коми Никита Твердый.

Федерация также базируется в Воркуте, в других городах, по словам собеседника издания, развитием гиревого спорта попросту никто не хочет заниматься.

– Федерация создана в 2011 году мною. Потом я передал бразды правления Никите. Мы бы с удовольствием отдали полномочия Сыктывкару, так как в столице региона больше возможностей, больше молодежи, но желающих работать в этом направлении в столице Коми нет.

Тем не менее место оптимизму есть. Собеседник издания уверен, что этот замечательный вид спорта в Коми начнет набирать обороты, ведь в России он развивается семимильными шагами:

– На первенства среди юношей приезжает по 450 детей, команды возят туда по 30-40 человек. Мы также готовим на первенство России юношей. В марте в Воркуте проведем чемпионат России среди юниоров. К сожалению, в Коми сейчас юниоров нет, так как этот вид спорта только в Воркуте развивается, а у нас такой город, что все они уезжают учиться, поступать и так далее. Но нам важно принять соревнования такого уровня, чтобы еще раз обратить на этот вид спорта внимание как жителей, так и руководства региона.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Николаем Дьяконовым

Согласно исторической справке, которую предоставил Николай Дьяконов, гиревой спорт в Коми зародился в восьмидесятые годы прошлого века и поначалу был любительским. С 1986 года начал проводиться чемпионат республики по гиревому спорту среди мужчин. Стали появляться спортсмены-профессионалы, такие как Александр Ожегов, Николай Тропин (оба из Воркуты), Александр Борисов, Виктор Губкин (оба из Сыктывкара) и другие.

С начала девяностых гиревой спорт стал стремительно развиваться в Коми и набирать популярность. Появились отличные тренеры: Евгений Анисимов в Сыктывкаре, Дмитрий Тюрин в Воркуте. Они собрали сильные сборные команды своих городов, что стало придавать зрелищности командным первенствам чемпионатов Коми. С 1999 года проходит Спартакиада народов севера России «Заполярные игры», в которую входит гиревой спорт. Эти соревнования привлекли огромное количество опытных и начинающих спортсменов из городов Коми и других регионов Севера России, благодаря чему в начале нулевых появилась целая плеяда талантливых спортсменов.

С 2012 года чемпионат Коми проходит уже не только среди мужчин, но и среди женщин. Появляются новые звездочки, например, воркутинка Виктория Кобелева – серебряный призер первенства России 2015 года и член сборной России. В республике увеличивается количество проводимых соревнований по гиревому спорту, благодаря работе региональной федерации, ДЮСШ «Олимпиец», управлению спорта Воркуты и министерству спорта Коми.