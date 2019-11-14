Лесной отрасли не хватает кадров

Роман Полшведкин рассказал о главных проблемах в сохранении лесов

Доходы от реализации «лесной» госпрограммы в два раза превышают расходы: 1,8 миллиарда рублей, ушедших в казну республики и страны, к 900 миллионам, полученным из бюджетов разных уровней. Такие цифры прозвучали на бюджетных слушаниях в Госсовете Коми во время рассмотрения программы «Развитие лесного хозяйства» и входящего в ее состав регионального проекта «Сохранение лесов».

Положительный баланс в доходах-расходах «лесная» программа держит уже не в первый год. Причем несмотря на то, что реализация ее по многим причинам проходит непросто. Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, открывая слушания, напомнила, что в сфере сохранения лесов из года в год острыми остаются кадровые вопросы – не хватает лесных инспекторов, поэтому высока нагрузка на ныне работающих. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин пояснил, что сейчас в республике на одного инспектора порой приходится до 70 тысяч гектаров леса, это почти в десять раз больше норматива. В целом же численность государственных лесных инспекторов в Коми сейчас составляет 519 штатных единиц, а по нормативу Минприроды России должно быть 725. В лесничествах всегда вакансии, но желающих занять их найти очень сложно – работа тяжелая, а оплачивается довольно скромно (в среднем лесники зарабатывают порядка 30 тысяч рублей), нет служебного жилья.

Позже, во время обсуждения доклада с депутатами, Роман Полшведкин отметил, что зарплату в лесничествах нужно доводить до средней по республике. К сожалению, регион тут практически ничего сделать не может, поскольку полномочия по заработной плате специалистов лесничеств переданы на уровень Федерации и финансирование, соответственно, идет оттуда.

Депутаты решили, что им нужно посодействовать решению этого вопроса и подготовить обращение в правительство страны через Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России.

Что касается планов на ближайшее время, то министерству нужно принять обновленный лесной план на 2020-2029 годы, на его разработку Федеральным агентством лесного хозяйства в этом году было выделено 4,3 миллиона рублей. В качестве одной из главных задач лесной охраны Роман Полшведкин назвал повышение эффективности федерального государственного надзора в лесах (что затрудняет уже упомянутая нехватка кадров). За девять месяцев этого года инспекторы провели 18 плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам шести из них обнаружили нарушения. Всего же лесные инспекторы провели 3973 мероприятия в лесах (проверки, обследование участков, патрулирование), кроме того, осмотрели 4021 лесосеку. По итогам выявленных правонарушений привлечено к ответственности 220 лиц, сумма наложенных штрафов – более 9,6 миллиона рублей.

Министр отметил, что в последнее время есть тенденция к снижению административных нарушений в лесах. Также сравнительно невысоким остается объем нелегальных рубок, он составляет 0,02 процента от всего объема лесозаготовок в Коми. В этом году незаконно вырубили 1,3 тысячи кубометров, сумма ущерба составила 10,4 миллиона рублей, возмещено пока 2,1 миллиона, и это с учетом штрафов прошлых лет.

Поскольку лето было дождливым и не слишком жарким, лесные пожары в этом году больших хлопот не доставили, всего с начала пожароопасного периода лес в Коми горел 21 раз, в целом огонь прошел по 54,9 га, средняя площадь одного пожара – 2,62 га, в то время как средний показатель за предыдущие десять лет – 40,5 га.

В последующие годы природа такого противопожарного погодного подарка может и не преподнести, так что готовиться нужно заранее. В частности, как сообщил Роман Полшведкин, в планах совершенствование системы авиационной охраны лесов. В последнее время для патрулирования по договорам подряда привлекаются такие легкомоторные воздушные суда, как Як-18Т, Цессна-172, Даймон-42, Вильга. Они дешевле в эксплуатации и быстрее традиционных Ан-2, которые, впрочем, востребованы при доставке парашютистов-пожарных. В Коми активно внедряются инновации в сфере охраны лесов, уже семь лет в республике эксплуатируется местная разработка – информационно-аналитическая система «Лесные пожары», которую взяли на вооружение Архангельская область и Пермский край. Для наземного мониторинга используется «Лесной дозор» – система наблюдения из 27 камер, каждая из которых охватывает своим «глазом» территорию в радиусе до 30 километров.

Для тушения лесных пожаров в Коми, кроме специалистов лесопожарного центра, привлекают арендаторов лесных участков и местное население – до 170 человек в год. Однако, как отметил Роман Полшведкин, эффективность работы таких рекрутеров довольно низкая, нужно больше профессионалов: увеличить численность работников парашютно-десантной службы до 300 человек (150 постоянных сотрудников и 150 сезонных). Сейчас в ПДПС работает 77 человек, такого штата хватает, только если пожаров аномально мало.

Кадровая проблема в лесной отрасли не только с инспекторами и ПДПС, не хватает и других сотрудников. Например, в рамках национального проекта «Сохранение лесов» республика получила новую лесопожарную технику и оборудование, ожидаются еще поставки. Правда, сейчас на одного водителя и механика приходится по четыре единицы техники. То есть, когда дело дойдет до тушения пожаров, Коми может оказаться в весьма неудобной ситуации: техника есть, а управлять ею некому.

На вопрос председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василия Смалия, что же министерство делает, чтобы такой неудобной ситуации все же не получилось, Роман Полшведкин ответил, что республика отправила на федеральный уровень предложения по финансированию лесопожарного направления для решения кадрового вопроса. Ну а пока придется решать проблему по мере поступления – по мере необходимости нанимать временных работников.

Также министр рассказал, что не все целевые показатели программы за 2019 год достигнуты. В частности, касается это очистки леса от погибших и поврежденных деревьев (а сейчас общая площадь, занятая таковыми, – 1 178 983 га).

– Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, а именно, санитарных рубок и уборки неликвидной древесины, требует высоких затрат, в том числе на строительство и реконструкцию лесных дорог. Поскольку территории, где были лесные пожары, ветровалы, зачастую удаленные. А спрос на такую древесину отсутствует, – пояснил Роман Полшведкин. – Организаций, заинтересованных в проведении санитарных рубок в рамках госконтрактов, практически нет.

В числе задач лесной службы на ближайшие три года министр назвал обеспечение доходности лесного хозяйства, выполнение работ по лесовосстановлению на площади 42 тысяч гектаров, охрана лесов от пожаров. Кроме того, нужно обеспечивать охрану лесов от незаконных рубок, федеральный государственный надзор в лесах, лесоустройство (в 2020 планируется начать эти работы в самом эксплуатируемом лесничестве – Корткеросском), содействовать развитию школьных лесничеств и проводить экологические акции. А также способствовать тому, чтобы бизнес вовремя получал участки в аренду, а население – древесину на корню для собственных нужд. По поводу последнего и в свете нашумевшей истории о разрешении на сбор валежника Роман Полшведкин даже рассказал историю о граждански ответственной девушке, которая специально пришла к нему на прием, чтобы узнать, какие документы нужно оформить, чтобы собрать в лесу сухие ветки для декоративных композиций. И удивилась, узнав, что можно просто идти и собирать.

Общаясь с журналистами, Роман Полшведкин прокомментировал тему лесовосстановления, которое к 2024 году должно достичь 100 процентов, вновь засаживаться должны не только те площади, что вырубаются, но и те участки, где деревья погибли от пожаров, ветровалов, болезней.

– Если говорить об обеспечении лесосеменным, посадочным материалом, то у нас имеются достаточные мощности. А вот если говорить о проведении самих работ, то здесь есть проблемы, потому что предприятия, в том числе малый бизнес, неохотно идут на эти работы. Это связано в первую очередь с высокой себестоимостью производства работ, удаленностью участков. Сказалось и то, что с вводом в действие нового Лесного кодекса лесхозы были упразднены, хозяйственные функции от лесничеств отошли в коммерческий сектор. То есть несколько просело обеспечение производства этих работ, – рассказал министр. – Но те объемы лесовосстановления, которые мы не добираем через размещение на аукционах, мы доводим через госзадание нашему лесопожарному центру, и работы проводит он.

На вопрос журналиста «Республики», хватит ли мощности действующих лесопитомников в дальнейшем, учитывая, что объемы лесовосстановления нужно увеличить, Роман Полшведкин ответил, что уже сейчас не хватает районированного посадочного материала для северных территорий, его закупают в соседних регионах. Кроме того, рассматривается инвестиционный проект по строительству в республике нового питомника, но где его собираются построить и на какую мощность, министр сообщить отказался, сославшись на то, что говорить на эту тему пока рано.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и gsrk.ru