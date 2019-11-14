Для бизнеса, образования, культуры

При поддержке Монди СЛПК в Сыктывдинском районе решают острые социально-экономические проблемы. Результаты партнерства оценили сотрудники отдела сертификации и экологии комбината, а также местные общественники и администрация района.

Сыктывдинский район нередко называют пригородным. Райцентр – Выльгорт находится всего в пяти километрах от столицы региона. За годы сотрудничества муниципалитет получил от Монди СЛПК более 40 миллионов рублей.

– Прежде всего эти деньги направлены на развитие экономики района и на улучшение инфраструктуры наших социальных объектов. Все проекты важные. Ремонтируем детские сады, поддерживаем предпринимателей, сохраняем и создаем рабочие места, – рассказала глава районной администрации Любовь Доронина.

Результат десятилетней совместной работы: сохранено 132 рабочих места и создано 76. Из них 62 – постоянные и 14 – временные. Поддержку получили 43 проекта местных предпринимателей.

Экономику – в рост

– Экономика района без денег Монди СЛПК не осилила бы столько проектов. При этом средства компании помогли «притянуть» еще финансирование республиканского и федерального бюджетов – более 20 миллионов рублей. Это существенная поддержка, – подчеркнула начальник отдела экономического развития района Марина Малахова.

Руководство муниципального образования, направляя средства в рамках соглашения предпринимателям, старается решить острые социальные проблемы. Поэтому опосредованно получателями помощи фактически становятся все жители. Так, в 2019 году для поселений Мандач и Зеленец приобрели два трактора для очистки дорог от снега. По одному миллиону 244 тысячи рублей от Монди СЛПК получили зеленецкое ООО «Теплоком» и предприниматель Руслан Кравчук. Последний является единственным звеном, связывающим жителей лесных поселков Новоипатово и Мандач с Сыктывкаром. В 2017 году он также при содействии компании приобрел УАЗ, на котором привозит необходимые товары и доставляет жителей до райцентра. Теперь он сможет помогать и с очисткой дорог.

Львиную долю проектов в Сыктывдине реализуют в сельском хозяйстве: модернизируют фермы, создают опорные убойные пункты, ремонтируют пекарни, в Яснэг и Пажгу закупили машины для перевозки хлеба.

Хозяйство семьи Светланы Батареевой известно далеко за пределами Сыктывдинского района. Мясо и полуфабрикаты их производства пользуются спросом и в Сыктывкаре. Но, по словам хозяйки, именно помощь Монди СЛПК и государства помогла развитию семейного бизнеса.

– Сотрудничество с Монди СЛПК позволяет нам предоставлять рабочие места и стимулирует расти. На сегодняшний день у нас почти 200 голов крупного рогатого скота. Я выращиваю скот, мама перерабатывает, а папа реализует, – рассказал сын Светланы Айдар Федоров.

От мала до велика

Самыми важными для жителей района стали проекты в сфере образования. За прошедшие годы плоды соцпартнерства внушительные: отремонтированы крыши детских садов, обустроены спортивные площадки, в зеленецкой школе создан интернат для детей из отдаленных поселков, открыто 30 новых мест в детских садах.

В детском саду №2 села Зеленец еще завершается капитальный ремонт кровли, но часть групп уже работает. Проверяющим показали новые веранды и просторный двор, который избавили от громоздких старых навесов. Дошкольное учреждение в 2019 году получило от компании 1,7 миллиона рублей.

– Администрация детского сада и родители выражают огромную благодарность Монди СЛПК за ремонт кровли, за облагораживание площадок детсада и строительство веранд. Раньше крыша была двускатная, протекала. На территории появилось много места, и стало светло. Осталось сделать ограждения площадок, заборчики, – поделилась планами заведующая детским садом Светлана Богданова и поблагодарила компанию за участие в жизни села.

Не остается без внимания предприятия и старшее поколение. За все годы сотрудничества 136 ветеранов лесной промышленности поправили здоровье в санатории-профилактории «Вита».

– Хочу сказать искреннее спасибо Монди СЛПК за заботу о наших ветеранах лесной отрасли, которые много лет подряд в мороз, пургу, слякоть выходили на лесные делянки и выполняли план. Конечно, такая нагрузка сказалась на их здоровье. И сейчас, когда мы предлагаем путевки, хотят ехать все. Кто проходит курс лечения, приезжают с добрыми отзывами, – рассказала председатель районного совета ветеранов Нина Жирютина.

Также в этом году при поддержке Монди СЛПК в районе прошел форум «Забота» ко Дню пожилого человека. Необычное интеллектуально-развлекательное мероприятие посетили делегации из всех населенных пунктов.

Общественная жизнь в районе отличается особой активностью. В каждом поселении есть представители общественного движения «Коми войтыр». Все они принимают участие в рассмотрении проектов соглашения между компанией и районом.

Сыктывдинский бренд

Район славен своими традициями, ремеслами, праздниками, историческими местами и выдающимися личностями. Поэтому отрасль культуры в Сыктывдинском районе регулярно получает поддержку комбината.

С помощью Монди СЛПК население сохраняет объект культурного наследия – построенное более ста лет назад здание, в котором располагается Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Налимовой. Когда подготовленный проект получит экспертное заключение, памятник архитектуры начнут ремонтировать.

Еще один «проблемный» объект уже отремонтирован на средства компании. Дом культуры в Часово долгое время не мог работать из-за протекающей крыши. Страдали и сотрудники расположенных в нем библиотеки, администрации, почты и ФАПа. В 2018 году там заменили кровлю и окна, сняв острую социальную напряженность в селе.

В районе развивают и культурно-событийный туризм. Оргкомитет всероссийского фестиваля «Завалинка» гордится многолетним взаимодействием с комбинатом.

– Помимо того, что приезжают творческие коллективы, мы привлекаем туристические группы. Слух о нашем фестивале разнесся по всей России. Бюджет фестиваля всегда проблематично набрать, а содействие Монди СЛПК – значительная помощь, – поблагодарил партнеров директор Сыктывдинского районного дома культуры и фестиваля «Завалинка» Андрей Андреев.

Предприятие является главным спонсором праздника уже девять лет. Во многом благодаря поддержке это яркое запоминающееся мероприятие приобрело такие масштабы и стало настоящим брендом Сыктывдина.

Пресс-служба Монди СЛПК